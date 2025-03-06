Вестник Кавказа

Пожар в нацпарке Сочи локализован

пожар в Сочинском нацпарке
© Фото: Telegram-канал администрации Сочи
В Сочинском нацпарке Сочи локализовали пожар, вспыхнувший неподалеку от поселка Тихоновка. В тушении задействовано более четырех десятков человек.

Огонь в Сочинском национальном парке охватил площадь около 1,5 га. Об этом рассказали в администрации города 13 марта.

Уточняется, что пожар вспыхнул примерно в полутора километрах от поселка Тихоновка. Там горит сухая растительность. Населенному пункту ничего не угрожает

"На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, городской службы спасения, администрации Лазаревского района и представители Сочинского национального парка"

– пресс-служба

Тушение пожара осложняется труднодоступностью местностью. В ликвидации пламени участвуют 45 человек. Задействовано 20 единиц техники, включая вертолет Ка-32.

К настоящему времени пожар удалось локализовать.

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