Пожар в нацпарке Сочи локализован

В Сочинском нацпарке Сочи локализовали пожар, вспыхнувший неподалеку от поселка Тихоновка. В тушении задействовано более четырех десятков человек.
Огонь в Сочинском национальном парке охватил площадь около 1,5 га. Об этом рассказали в администрации города 13 марта.
Уточняется, что пожар вспыхнул примерно в полутора километрах от поселка Тихоновка. Там горит сухая растительность. Населенному пункту ничего не угрожает
"На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, городской службы спасения, администрации Лазаревского района и представители Сочинского национального парка"
– пресс-служба
Тушение пожара осложняется труднодоступностью местностью. В ликвидации пламени участвуют 45 человек. Задействовано 20 единиц техники, включая вертолет Ка-32.
К настоящему времени пожар удалось локализовать.