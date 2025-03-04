Горы Сочи могут накрыть лавины

В Сочи объявили высокую лавинную опасность до субботы включительно. В эти дни рекомендуется отказаться от походов в горы.

Высокую лавинную опасность объявили в горах выше тысячи метров в Сочи в Краснодарском крае до этой субботы, рассказали в городской администрации.

"Согласно штормовому предупреждению метеорологов, с 18:00 12 марта до 18:00 15 марта в горной местности Сочи на высотах выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно. На высотах свыше 500 метров сохраняется слабая лавинная опасность"

- администрация Сочи

В указанный период жителям города и туристам рекомендуется отказаться от походов в горы и соблюдать все правила безопасности. В случае ЧП необходимо звонить спасателям по номеру 112.

Профильные службы Сочи также перешли на круглосуточный режим работы.