Вестник Кавказа

Горы Сочи могут накрыть лавины

Горы Сочи могут накрыть лавины
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи объявили высокую лавинную опасность до субботы включительно. В эти дни рекомендуется отказаться от походов в горы.

Высокую лавинную опасность объявили в горах выше тысячи метров в Сочи в Краснодарском крае до этой субботы, рассказали в городской администрации.

"Согласно штормовому предупреждению метеорологов, с 18:00 12 марта до 18:00 15 марта в горной местности Сочи на высотах выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно. На высотах свыше 500 метров сохраняется слабая лавинная опасность"

- администрация Сочи

В указанный период жителям города и туристам рекомендуется отказаться от походов в горы и соблюдать все правила безопасности. В случае ЧП необходимо звонить спасателям по номеру 112.

Профильные службы Сочи также перешли на круглосуточный режим работы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вирус отправил на карантин тепличные помидоры из Динского района Кубани

Вирус отправил на карантин тепличные помидоры из Динского района Кубани

Под Армавиром зафиксировали землетрясение

Под Армавиром зафиксировали землетрясение

Геленджик стал популярнее среди туристов на 25%

Геленджик стал популярнее среди туристов на 25%

&quot;Красная Поляна&quot; открыла 10 трасс для катания

"Красная Поляна" открыла 10 трасс для катания

В Новороссийске решили не повышать стоимость проезда до 50 рублей

В Новороссийске решили не повышать стоимость проезда до 50 рублей

Кубани пообещали плюс 30 на этой неделе

Кубани пообещали плюс 30 на этой неделе

В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы