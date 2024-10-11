В Анапе появится "Винобус" с караоке

Автобус с караоке, который будет курсировать между винодельнями, хотят запустить в Анапе. "Винобус" на кубанском курорте появится в 2025 году.

Винная маршрутка с караоке привлечет новых туристов в Анапу, на это рассчитывают власти черноморского курорта.

"Все мы боремся за туриста, предлагая тот или иной продукт… В Севастополе сейчас <...> "Винный экспресс". А мы запускаем в следующем году что-то подобное. "Винобус" – это винная маршрутка, которая будет ходить между винодельнями. Совместно с министерством культуры мы оснащаем ее специальным караоке"

– замглавы города Виталий Воронов

"Виноградный экспресс" - туристический поезд в Крыму, который позволяет за день посетить несколько старинных виноградников и посетить дегустации. Он впервые был запущен в 2024 году, новый турпродукт для любителей вина оказался успешным, в следующем курортном сезоне поезд снова выйдет на маршрут.

Анапа также считает себя винодельческой столицей, отметил Воронов, выступая на Российском винодельческом форуме, передает "РБК".