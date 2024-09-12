"Виноградный экспресс" вызвал фурор у туристов

Проект "Виноградный экспресс", который впервые заработал в Севастополе в июле нынешнего 2024 года, в будущем 2025 году будет продолжен: его по достоинству оценили туристы, рассказала заместитель губернатора города-героя.

Проект "Виноградный экспресс", который заработал в Севастопольском регионе нынешним летом, получил настолько большую популярность, что власти решили продолжить его и в будущем 2025 году, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

"В следующем году он будет курсировать практически все время, не только летом. Скоро, в течение двух недель максимум, откроются и продажи билетов на следующий год... Мы гордимся тем, что это именно севастопольский экспресс, он стартует из Севастополя, продолжается и завершается тоже в Севастополе. Мы знаем, что у наших партнеров – компании "Гранд Сервис Экспресс" - уже около тысячи заявок на будущий поезд, очень большой спрос"

- Мария Литовко

Напомним, компания "Гранд Сервис Экспресс", первый частный железнодорожный перевозчик страны, специализирующийся на перевозках повышенной комфортности, в июле запустила в Крыму "Виноградный экспресс": путешествие длится 9 часов, а поезд идет среди старинных виноградников Золотой балки, Бельбека и Инкермана.

Его пассажиры за это время проходят мастер-класс от профессионалов по основам подбора напитков к блюдам, обедают по специально разработанному меню с блюдами от местных производителей и пробуют лучшую продукцию местных виноделен.

Впрочем, только поездкой тур не ограничивается – в программе экскурсии на винодельни и секреты виноделия, а также посещение "святая святых" – винных погребов и подвалов, и, конечно, дегустация до 12 образцов их продукции.

Всего в июле "Виноградный экспресс" совершил четыре рейса.