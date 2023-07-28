Керченский пролив закрыли для маломерных судов

Керченский пролив закрыли для плавания маломерных судов и прочих видов плавательных средств, в том числе – прогулочных и парусных катеров, гидроциклов, виндсерфов и иных средств передвижения по воде – такое решение приняло командование Минобороны РФ, сообщили в Оперштабе Краснодарского края.
Запрет не касается только кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ, передает "Интерфакс".
"Действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок"
- Оперштаб Кубани
Что касается транзита гражданских судов, им разрешено движение по графику, в светлое время суток, и только после проведения соответствующих досмотров.