Керченский пролив закрыли для маломерных судов

Опубликовано: 19:37, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министерство обороны России приняло решение закрыть Керченский пролив для любых маломерных судов и плавательных средств: запрет касается не только таких судов, но и прогулочных катеров, надувных лодок, гидроциклов и прочих средств передвижения по воде.

Керченский пролив закрыли для плавания маломерных судов и прочих видов плавательных средств, в том числе – прогулочных и парусных катеров, гидроциклов, виндсерфов и иных средств передвижения по воде – такое решение приняло командование Минобороны РФ, сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

Запрет не касается только кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ, передает "Интерфакс".

"Действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок"

- Оперштаб Кубани

Что касается транзита гражданских судов, им разрешено движение по графику, в светлое время суток, и только после проведения соответствующих досмотров.