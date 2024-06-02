Крымский водопад Джур-Джур: как добраться, сколько стоит и когда ехать?

Самый полноводный водопад Крыма
Водопад Джур-Джур - самый полноводный водопад Крыма, то есть он не пересыхает и радует своей захватывающей дух красотой круглый год. Каждую секунду с 15-метрового уступа падает поток воды шириной в пять метров и объёмом в пять литров.
Почему водопад Джур-Джур так называется?
Существует две версии, объясняющих, почему водопад Джур-Джур так называется:
- название ”Джур-Джур” армянского происхождения. Слово ”вода” в переводе на армянский звучит как ”джур”;
- ”Джур-Джур” - это звукоподражание журчащей воде из персидского языка.
И та, и другая версия вполне логичны и обоснованы: с давних времен на территории Крыма жили самые разные народы, в том числе армяне и носители иранской группы языков.
Где находится водопад Джур-Джур?
Водопад Джур-Джур находится в Хапхальском ущелье, территория которого находится под охраной государства в статусе заказника. Хапхальское ущелье расположено в той части Крымских гор, которая относится к Алуштинскому району. Образует водопад Джур-Джур ниспадающий с 15-метрового уступа поток воды реки Улу-Узень, длина которой почти 8 километров.
Как добраться до водопада Джур-Джур?
До водопада Джур-Джур можно добраться на общественном транспорте, но удобнее всего ехать на машине.
Территориально Джур-Джур расположен рядом с селом Генеральское, поэтому чтобы оказаться на водопаде, нужно доехать до него:
- Если вы едете из Симферополя, по трассе Симферополь-Ялта вам нужно доехать до остановки ”Лучистое”, которая находится за Ангарским перевалом.
- На остановке ”Лучистое” нужно повернуть налево, проехать через село Лучистое и выехать на трассу Алушта-Судак.
- По трассе Алушта-Судак, которая, кстати, считается, одной из самых живописных в Крыму, нужно доехать до села Солнечногорское.
- Продолжая движение по трассе, примерно через 5-6 километров свернуть налево - на село Генеральское.
- После въезда в село Генеральское, продолжайте ехать по главной дороге до съезда на грунтовку, которая будет слева.
- По грунтовке вам нужно доехать до нижней стоянки возле кафе ”Улу-Узень”.
От Симферополя до села Генеральское - чуть более 75 километров. Поскольку дорога считается довольно сложной - из-за серпантина на обеих трассах - время в пути составит около двух часов.
На общественном транспорте можно добраться из Алушты на автобусе, который следует до села Генеральское. Билет стоит около 120 рублей, время в пути - почти 50 минут. Из села Генеральское до водопада Джур-Джур примерно два километра.
Дорога к Джур-Джуру: пешком или на машине?
У добравшегося до первой (нижней стоянки) путешественника есть два варианта дальнейшего маршрута на выбор:
- можно отправиться к водопаду на машине, но только если вы на внедорожнике или на полноприводном автомобиле;
- можно дойти до водопада по красивейшей деревянной экотропе, которая была благоустроена в 2018 году.
Первый вариант больше подойдёт для тех, кому интересно взглянуть на водопад и при этом не потратить много времени. Второй вариант - для любителей природы, загадочных лесов и атмосферных фотографий. До водопада по деревянной экотропе можно пройти примерно за 20-25 минут неторопливым шагом.
Каскады Джур-Джура?
Добравшись до самого Джур-Джура, можно сделать фото, завязать ленточку на металлических сердцах на исполнение желаний, и подняться еще выше - к чашам или купелям водопада. Чуть выше основного уступа находится целый каскад, образующий три купели под названием ”Грехи”, ”Молодость” и ”Здоровье”. Считается, что если в них окунуться, то можно, соответственно, смыть с себя грехи, обрести молодость и здоровье. Правда, кристально чистая вода в них очень холодная: не более 10 ℃ в любое время года.
Что нужно знать, отправляясь на Джур-Джур?
- Вход на территорию Хапхальского заказника и, соответственно, водопада Джур-Джур, бесплатный.
- Отправляясь в пешую прогулку до водопада, не забудьте взять с собой воду и что-нибудь перекусить.
- На экотропе, ведущей к Джур-Джуру можно в любой момент остановиться и отдохнуть: она оборудована многочисленными скамейками, некоторые из них даже с навесом.
- Купаться в самом Джур-Джуре нельзя, однако поднявшись к каскадной его части, можно окунуться в купелях.
- Важно соблюдать правила безопасности на территории заказника, в том числе не разводить огонь и не мусорить.
- До Джур-Джура из села Генеральского можно добраться на джипе: поездка обойдётся в две тысячи рублей.
- На Джур-Джуре можно побывать в любое время года.
- Отправляясь в поход на водопад, надевайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону.
- В районе водопада сеть может не ловить.
- У самого водопада есть сувенирная лавка, где можно приобрести сувениры и ленточки для желаний.