Крымский водопад Джур-Джур: как добраться, сколько стоит и когда ехать?

Как почувствовать себя настоящим путешественником и искателем приключений, а еще сделать красивые фото и отлично провести время? Отправляйтесь на крымский водопад Джур-Джур, место, где каждому будет что посмотреть. Рассказываем, как добраться до знаменитого крымского водопада, когда к нему лучше ехать и что взять с собой.

Самый полноводный водопад Крыма

Водопад Джур-Джур - самый полноводный водопад Крыма, то есть он не пересыхает и радует своей захватывающей дух красотой круглый год. Каждую секунду с 15-метрового уступа падает поток воды шириной в пять метров и объёмом в пять литров.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Почему водопад Джур-Джур так называется?

Существует две версии, объясняющих, почему водопад Джур-Джур так называется:

название ”Джур-Джур” армянского происхождения. Слово ”вода” в переводе на армянский звучит как ”джур”; ”Джур-Джур” - это звукоподражание журчащей воде из персидского языка.

И та, и другая версия вполне логичны и обоснованы: с давних времен на территории Крыма жили самые разные народы, в том числе армяне и носители иранской группы языков.

Где находится водопад Джур-Джур?

Водопад Джур-Джур находится в Хапхальском ущелье, территория которого находится под охраной государства в статусе заказника. Хапхальское ущелье расположено в той части Крымских гор, которая относится к Алуштинскому району. Образует водопад Джур-Джур ниспадающий с 15-метрового уступа поток воды реки Улу-Узень, длина которой почти 8 километров.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до водопада Джур-Джур?

До водопада Джур-Джур можно добраться на общественном транспорте, но удобнее всего ехать на машине.

Территориально Джур-Джур расположен рядом с селом Генеральское, поэтому чтобы оказаться на водопаде, нужно доехать до него:

Если вы едете из Симферополя, по трассе Симферополь-Ялта вам нужно доехать до остановки ”Лучистое”, которая находится за Ангарским перевалом.

На остановке ”Лучистое” нужно повернуть налево, проехать через село Лучистое и выехать на трассу Алушта-Судак.

По трассе Алушта-Судак, которая, кстати, считается, одной из самых живописных в Крыму, нужно доехать до села Солнечногорское.

Продолжая движение по трассе, примерно через 5-6 километров свернуть налево - на село Генеральское.

После въезда в село Генеральское, продолжайте ехать по главной дороге до съезда на грунтовку, которая будет слева.

По грунтовке вам нужно доехать до нижней стоянки возле кафе ”Улу-Узень”.

От Симферополя до села Генеральское - чуть более 75 километров. Поскольку дорога считается довольно сложной - из-за серпантина на обеих трассах - время в пути составит около двух часов.

На общественном транспорте можно добраться из Алушты на автобусе, который следует до села Генеральское. Билет стоит около 120 рублей, время в пути - почти 50 минут. Из села Генеральское до водопада Джур-Джур примерно два километра.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Дорога к Джур-Джуру: пешком или на машине?

У добравшегося до первой (нижней стоянки) путешественника есть два варианта дальнейшего маршрута на выбор:

можно отправиться к водопаду на машине, но только если вы на внедорожнике или на полноприводном автомобиле;

можно дойти до водопада по красивейшей деревянной экотропе, которая была благоустроена в 2018 году.

Первый вариант больше подойдёт для тех, кому интересно взглянуть на водопад и при этом не потратить много времени. Второй вариант - для любителей природы, загадочных лесов и атмосферных фотографий. До водопада по деревянной экотропе можно пройти примерно за 20-25 минут неторопливым шагом.

Каскады Джур-Джура?

Добравшись до самого Джур-Джура, можно сделать фото, завязать ленточку на металлических сердцах на исполнение желаний, и подняться еще выше - к чашам или купелям водопада. Чуть выше основного уступа находится целый каскад, образующий три купели под названием ”Грехи”, ”Молодость” и ”Здоровье”. Считается, что если в них окунуться, то можно, соответственно, смыть с себя грехи, обрести молодость и здоровье. Правда, кристально чистая вода в них очень холодная: не более 10 ℃ в любое время года.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Что нужно знать, отправляясь на Джур-Джур?

Вход на территорию Хапхальского заказника и, соответственно, водопада Джур-Джур, бесплатный.

Отправляясь в пешую прогулку до водопада, не забудьте взять с собой воду и что-нибудь перекусить.

На экотропе, ведущей к Джур-Джуру можно в любой момент остановиться и отдохнуть: она оборудована многочисленными скамейками, некоторые из них даже с навесом.

Купаться в самом Джур-Джуре нельзя, однако поднявшись к каскадной его части, можно окунуться в купелях.

Важно соблюдать правила безопасности на территории заказника, в том числе не разводить огонь и не мусорить.

До Джур-Джура из села Генеральского можно добраться на джипе: поездка обойдётся в две тысячи рублей.

На Джур-Джуре можно побывать в любое время года.

Отправляясь в поход на водопад, надевайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону.

В районе водопада сеть может не ловить.

У самого водопада есть сувенирная лавка, где можно приобрести сувениры и ленточки для желаний.