Крымский тренд 2024: фото в лавандовых полях

Изначально этот тренд носил исключительно любительский характер, но сегодня это настоящая индустрия: вход на многие лавандовые поля платный, люди отправляются на них с профессиональными фотографами, организуются целые экскурсии для ценителей крымской эстетики.
Что такое лаванда?
Лаванда - это многолетний кустарник с цветами фиолетового и розового оттенков. Из лаванды получают эфирное масло, которое используют в парфюмерии, при производстве косметики, а также фармацевтике. Аромат лаванды помогает успокоить нервы, помогает при бессоннице и депрессии, а также улучшает состояние при повышенном давлении. Засушенные цветки лаванды используют как средство борьбы с молью.
Когда цветет лаванда в Крыму?
Цветение лаванды в Крыму начинается в конце мая - начале июня и продолжается до августа, когда стартует сбор лаванды. Лучшее время для того, чтобы отправиться на лаванду - июнь, позднее, если лето засушливое, а в Крыму оно зачастую таким и бывает, цветки растения начинают сохнуть.
Зачем едут на лавандовые поля?
Поездки на лавандовые поля - относительно новый вид досуга, который особенно популярен среди представительниц прекрасного пола и молодоженов. На лавандовые поля отправляются за тем, чтобы сфотографироваться и в целом насладиться необычным пейзажем в фиолетовых тонах. Если вы собрались летом на отдых в Крым, обязательно отвезите свою жену или подругу сделать фотографии в лаванде.
Где лавандовые поля в Крыму?
В 1960-х площади лавандовых полей в Крыму составляли более 300 гектаров. К 1990-м ее производство упало, но сегодня возрождается. На данный момент в Крыму много лавандовых полей, как принадлежащих предприятиям, так и заброшенных. Для того, чтобы попасть на те, которые находятся в собственности, нужно заплатить за вход. В частности, посещение самого большого лавандового угодья в селе Тургеневка (Бахчисарайский район) обойдется в 300 рублей. Кроме Тургеневски лавандовые поля также есть:
- в селе Крымская Роза (25 километров от Симферополя в сторону Крымского моста)
- парк ”Учкуевка” в Севастополе
- поселок Лаванда (10 километров от Алушты в сторону Демерджи)
- села Ароматное и Цветочное (30 километров от Симферополя в сторону Крымского моста)
- село Оленевка на мысе Тарханкут
- вдоль трассы Симферополь-Евпатория.
Заброшенных лавандовых полей в Крыму достаточно много, и в них можно сфотографироваться абсолютно бесплатно. Отправляясь в путешествие по Крыму на машине, обязательно обращайте внимание на окружающий пейзаж, и почти наверняка вам удастся обнаружить одно из многочисленных лавандовых полей.
Когда лучше всего фотографироваться в лаванде?
В лаванде можно фотографироваться в любое время суток, но профессионалы-фотографы утверждают, что лучше всего фотографии получаются на закате или рассвете. Учтите, что на закате обычно в лавандовых полях больше людей, так что если вы хотите провести фотосессию в более спокойной обстановке, то лучше ехать утром. Если вы планируете поездку в лаванду заранее, не забудьте проверить, когда и где закат и рассвет в том месте, куда вы собираетесь.
Можно ли собрать лаванду в Крыму?
На заброшенных полях можно собрать лаванду, но помните, что нужно ценить природу, поэтому срезайте стебли растения аккуратно, стараясь ему не навредить. Срезанную лаванду можно засушить и оставить на память, как приятный сувенир из Крыма.