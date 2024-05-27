Крым 2024: Как добраться и что посмотреть в Бахчисарае?

Бахчисарай, город на юго-западе Крыма, славится своими уникальными ландшафтами и многовековой историей. Его однозначно стоит посетить тем, кто собирается провести отпуск в Крыму. Как добраться до Бахчисарая, где остановится в городе и что посмотреть - рассказываем в этом материале.

Где находится Бахчисарай?

Бахчисарай расположен в предгорье Крымских гор. Население небольшого города - чуть более 30 тысяч человек. Территориально Бахчисарай - это юго-запад Крыма, от города до побережья Черного моря ехать всего полчаса. Бахчисарай находится в 30 километрах от столицы Крыма, Симферополя, и в 47 километрах от Севастополя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появился Бахчисарай?

Основан город был в первой трети XVI века казанским ханом Сахибом Гераем. Совсем скоро новый город, Бахчисарай, (в переводе с крымско-татарского ”сад-дворец”) стал столицей Крымского ханства - вассального государства Османской империи. В Бахчисарае действовал невольничий рынок, где торговали рабами. В 1736 году город был сожжён в ходе Русско-турецкой войны графом Минихом, а в 1783 году Бахчисарай, как и весь Крым, вошел в состав Российской империи. На протяжении двух последующих веков Бахчисарай оставался центром культурной жизни крымских татар.

Как добраться до Бахчисарая

Доехать до Бахчисарая довольно просто из разных городов Крыма:

Доехать до Бахчисарая из Симферополя можно на автомобиле по трассе Таврида или по автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 35Р-001. По трассе Таврида доехать получится чуть быстрее. Время в пути составляет 30-40 минут.

Доехать до Бахчисарая из Севастополя можно по автодороге Севастополь-Бахчисарай 67Р-1. Время в пути составит примерно 50-60 минут.

До Бахчисарая также можно доехать и на автобусе: из Симферополя с автостанции на ж/д вокзале или с автостанции ”Западная” . Цена билета от 80 до 150 рублей. Из Севастополя: с автовокзала или автостанции ”Северная”. Цена билета от 180 до 260 рублей.

Еще один вариант добраться до Бахчисарая на такси: из Симферополя стоимость поездки составит от 850 рублей, а из Севастополя - от 1100 рублей.

Что нужно знать перед поездкой в Бахчисарай?

Перед поездкой на полуостров стоит учитывать, что GPS в Крыму часто не работает, поэтому следует заранее скачать карту для навигатора или воспользоваться картой на бумажном носителе. Для поездки на такси заранее скачайте и установите на телефон приложение местных операторов такси.

Где остановиться в Бахчисарае?

Снять жилье в Бахчисарае можно на любой вкус: в городе есть отели, мотели, гостевые дома, хостелы, базы отдыха, кемпинги, квартиры и комнаты посуточно, и даже пансионат. Есть также места, где можно остановиться с домашними животными. Стоимость проживания в Бахчисарае варьируется от 500 до 10 тыс рублей за ночь. Снять жильё можно через сайты бронирования.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Бахчисарае?

Бахчисарай не похож ни на один из других городов Крыма. Здесь есть, где побывать, как любителям природы, так и тем, кто интересуется историей и религией:

Ханский дворец XVI века - объект культурного наследия народов РФ, который занимает площадь чуть более 4 гектаров. В настоящее время можно посетить только музей под открытым небом на территории Ханского дворца, сам дворец будет открыт после реставрации в 2025 году. Стоимость билета - 100 рублей. Свято-Успенский пещерный монастырь VIII века расположен в Ущелье Марии или Мариам-Дере. Считается, что монастырь был основан византийскими монахами. По преданию, храм был назван Успенским, поскольку однажды в Бахчисарае была найдена чудотворная икона Божьей Матери в день Успения - 15 августа. Посетить монастырь можно бесплатно. Пещерные города Бахчисарая: Чуфут-Кале и Тепе-Кармен - V века, Мангуп-Кале и Эски-Кермен VI века. Удивительные крепости, расположенные в пещерах, лучше посещать с экскурсоводом, но можно отправиться к ним и самостоятельно. Стоимость посещения городов-крепостей с экскурсией начинается от 1600 рублей. Бахчисарайский парк ”Крым в Миниатюре” наверняка понравится, в первую очередь, детям. Стоимость детского билета - 500 рублей, взрослого (с 13 лет) - 700 рублей. Пещерный монастырь Качи-Кальон VI века. Вблизи него находится Бисерный Храм Святой Анастасии Узорешительницы, который вместо росписей украшен бисером.

Кроме того, в Бахчисарае и Бахчисарайском районе можно погулять в лесу, пофотографироваться в лавандовом поле, покататься на квадроциклах и лошадях, побывать на всевозможных ярмарках и попробовать вкуснейшие местные чебуреки.