Берега Азовского моря на Кубани могут разрушиться

Из-за недостатка укреплений берега Азовского моря на территории Краснодарского края могут обвалиться. Вероятно, это произойдет к 2044 году.

В течение 20 лет Азовское море может уничтожить берега Кубани на 440 га, говорят подсчеты стратегии развития «Кубанского Приазовья» до 2030 года.

Почти весь удар примет на себя Ейский район: он может лишиться до 315 га земли. Также значительные повреждения получит Щербиновский район.

Недостаток сооружений по защите берегов стал причиной подобного явления. Это оказывает плохое влияние на туристическую отрасль Приазовья в регионе.

Напомним, что Азовское море хотят сделать центром добычи осетровых. Специалисты называют его идеальным бассейном для развития рыбоводства.