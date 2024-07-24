Вестник Кавказа

Азовское море хотят сделать одним из мировых центров добычи осетровых

Стерлядь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азовское море – это идеальный природный бассейн для разведения и промысла осетровых, а его статус внутреннего моря гарантирует контроль над популяцией всех пяти видов этой рыбы и отсутствие их бесконтрольного вылова.

Азовское море – это потенциальный центр культивации и добычи рыб осетровых пород мирового масштаба, заявил в ходе пленарного заседания Докучаевской конференции заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Илья Мамыкин.

Сейчас это внутреннее море России можно рассматривать как идеальный "бассейн" для развития рыбоводства, и в первую очередь - для разведения и промысла осетровых: при рачительном использовании оно может через 10-15 лет дать до 5% мирового улова осетровых, пишет издание "РБК-Ростов".

"Стратегия устойчивого развития Приазовья направлена, в первую очередь, на восстановление экологии Азовского моря и его побережья. Основная цель - это использование высочайшего природного потенциала Приазовья с точки зрения развития туризма, применения экотехнологий в промышленности, развития биоразнообразия, вставления промысла ценных видов рыб"

- Илья Мамыкин

В Азово-Донском бассейне обитают пяти видов осетровых - белуга, русский осетр, севрюга, стерлядь и шип, а к сокращению их популяции привел бесконтрольный вылов и зарегулированность рек, в первую очередь Дона, где нерестились осетровые. С тех пор, как в 2000 году был запрещен их вылов, благодаря усилиям экологов их популяция постепенно стала возрождаться, напоминает издание.

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