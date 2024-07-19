Вестник Кавказа

Азовское море превратилось в рыбный бульон

Азовское море превратилось в рыбный бульон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Берега Азовского моря сейчас кишат креветками. Настоящее нашествие ракообразных наблюдается на Ейской косе. Это связано с установившейся в регионе ранней теплой погодой.

Настоящее нашествие креветок отмечается в Азовском море. Основной причиной такого массового скопления креветок в конце июля стал необычайно теплый май. Теплая вода способствует активному размножению планктона, который является кормовой базой креветок. Именно из-за этого они уже к июлю достигли значительных размеров, хотя обычно это происходит к концу лета. Также в этом креветочном бульоне частенько мелькает рыбы-иглы, которых тоже этим летом много.

«Скорее всего, большое количество креветок связано с обилием планктона. Хотя, возможно, они сами мигрировали или их прибило течением. Среди бульона из ракообразных в море также мелькала рыба-игла. Эта рыбка около 20 см в длину, она не колется, боятся ее нечего»

– член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Интересно, что аномально жаркая погода, установившаяся на Юге России, привела не только к ускоренному росту креветок, но и к исчезновению комаров. Так, в Краснодаре кровососущих не наблюдается даже в лесах и парках.  

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