Азовские медузы могут стать деликатесным украшением стола

Российские ученые нашли гастрономическое применение азовским медузам – оказывается, они не только полезны, но и очень вкусны при определенной технологии их посола и прекрасно дополняют многие блюда и салаты.

Оказывается, медузы, в частности те, которые во множестве заполнили воды Азовского моря, могут быть не только безопасными для приема в пищу, но и очень вкусными и полезными, утверждают ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзННИРХ), которые разработали оригинальную технологию их посола.

Для их приготовления используется не только соль, но и экстракты дубильных веществ из растительного сырья. В результате происходит волшебное превращение – слизистая масса прекрасно дополняет овощи в блюдах и салатах с различными соусами и заливками, передает портал Юга.ру.

Дегустаторы и диетологи в один голос уверяют, что это – не просто здоровая пища с ограниченной калорийностью, но и прекрасное средство для похудания, особенно полезное для людей с малоподвижным образом жизни. При этом оно не требует сокращения потребляемой пищи.

Также ученые АзНИИРХ предложили готовить из медуз гидролизат, в составе которого 48% важнейших аминокислот, глицин, магний, калий, кальций и натрий – весь набор основных макроэлементов, необходимых для человека. Они даже предложили весьма "аппетитную" форму новинки – самостоятельный продукт в виде пасты с овощами, злаковыми или бобовыми.