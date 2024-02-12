Названы 3 причины не выпивать много воды за раз

Какую опасность несет организму питье большого количества воды в короткий срок? Эндокринолог назвала три причины, по который пить воду нужно маленькими порциями.

Обезвоживание, проблемы с ЖКТ и даже водное отравление - все это может грозить людям, которые пьют воду редко, но сразу по несколько стаканов, предупреждают врачи.

Пить воду полезно, но делать это нужно правильно, иначе можно не только обнаружить у себя обезвоживание, но и заполучить различные проблемы со здоровьем.

Обезвоживание от воды

Те, кто пьют воду только в небольшой отрезок дня, например вечером после работы, но при этом пытаются набрать дневную норму и выпивают за пару часов 3-4 стакана воды, как ни парадоксально, могут страдать от обезвоживания.

«Дело в том, что большие объемы воды достаточно быстро выводятся из организма с мочой. В итоге вы все равно страдаете от обезвоживания»

– доктор Линдси Бейкер

Пить нужно небольшими порциями, но часто, чтобы развить такую привычку можно поставить на стол бутылку или стакан с водой.

Вода и ЖКТ

Если человек часами не дополучает жидкости, то потом из-за жажды он заглатывает воду быстро и большими глотками. «Жадное» питье приводит к аэрофагии - попаданию в пищевод воздуха вместе с водой.

«Это приводит к постоянному дискомфорту: вздутию, метеоризму, отрыжке. Избыточное количество воздуха в желудке в конечном счете может привести к язвенной болезни, ГЭРБ, растягиванию и ослаблению кардии – перехода пищевода к желудку»

– эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева

Отравление водой

Слишком большие объемы воды, выпитые в короткое время могут спровоцировать водное отравление - гипонатриемию. Признаками водного отравления считаются невозможность сконцентрироваться, замедленная работа мозга, плохая координация. Это происходит из-за того, что в организме оказывается слишком много жидкости, отчего в крови снижается уровень соли. При водном отравлении концентрация ионов натрия в плазме крови опускается ниже 135 ммоль/л.