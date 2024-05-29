7 удивительных фактов о Ниле

Древние египтяне считали Нил священной рекой и поклонялись ей как божеству. Строить города и развивать сельское хозяйство стало возможным благодаря регулярным разливам Нила, которые приносили плодородный ил на поля. До сих пор почти все население Египта проживает именно на берегах Нила. Расскажем о семи интересных фактах о реке Нил.

Нил - одна из самых знаковых рек мира, она не только обладает второй по длине водной системой, но и имеет первостепенное значение для Египта. Нил течет с юга на север через территорию одиннадцати стран, а его дельта одна из самых крупных в мире. Нил был источником жизни для древней египетской цивилизации, зародившейся вдоль его берегов.

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Нила питают два притока - Белый и Голубой

Важность Нила для египетской цивилизации более известна, чем его удивительная география. В Египте и в большей части Судана это одна река, но в суданской столице Хартуме видно, что эта могучая водная артерия собирает в себя две реки, сливающиеся на пути на север к Средиземному морю. Эти притоки называются Белый Нил и Голубой Нил. Первый, получивший название из-за белой глины, берет начало во впадающей в озеро Виктория реке Кагера, а затем течет через Южный Судан в Хартум.

Голубой Нил берет начало в Эфиопии в озере Тана, прежде чем продолжить свой путь к месту встречи с первым. Несмотря на то, что Белый Нил длиннее, Голубой Нил на самом деле служит главным источником объема воды в Ниле: он приносит до 80% воды нижнему течению Нила.

В Ниле есть гигантское болото

Примерно в тысяче километров от истока Нила в Южном Судане находится не слишком известная географическая область. Аль-Судд - это огромное водно-болотное угодье площадью в разное время варьирующейся от 30 до 150 тысяч кв км, которое расположено вдоль Белого Нила. Это место с разнообразной экосистемой считается очень важным для региона благодаря плодородной почве. Однако для тех, кто пытался путешествовать вверх по Нилу, это водно-болотное угодье выступало в качестве естественного барьера, отсюда и его арабское название, означающее "препятствие".

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В древности представители многих древних цивилизаций пытались пересечь его, но ни одна из них не смогла сделать это успешно. Даже римляне не смогли преодолеть это огромное болото. Здесь встречаются такие представители фауны как китоглавы, черные венценосные журавли, редунки, суданские козлы, нильские крокодилы, бегемоты и гиеновидные собаки.

Папирус почти исчез из дельты Нила

На протяжении тысячелетий папирус, произраставший на берегах Нила, был жизненно важным ресурсом для египетской цивилизации. Эти высокие (до 5 метров высотой) водные растения стали ассоциироваться с Древним Египтом из-за производства папирусной бумаги. Хотя это растение имело значительное культурное значение на протяжении тысяч лет, вдоль обширных участков Нила оно больше не растет. Теперь в Египте его можно найти только в некоторых местах, таких как Аль-Карамус и Вади-эль-Натрун, причем в Аль-Карамусе все еще сохраняется производство бумаги из папируса.

Один из древнейших в мире гимнов посвящен Нилу

Во время правления XVIII - XIX династий Нового царства был написан один из древнейших в мире гимнов, причем посвящен он был Нилу. Текст, созданный в 1550-1189 годах до н. э., восхваляет реку, персонифицируя ее в качестве бога. Нил восхваляется за обилие рыбы, за то, что он орошает сады и поля Египта, за то, что благодаря его разливам пасутся стада. Интересно, что в этом гимне также подчеркиваются некоторые негативные аспекты, с которыми сталкивались древние египтяне, например, нерегулярность разливов, малое количество рыбы, а также непредсказуемые и неконтролируемые силы природы. Древние египтяне считали, что ежегодные разливы Нила контролировались богом Хапи.

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В Ниле живет более 100 видов рыбы

На протяжении тысячелетий воды Нила имели огромное значение не только для сельского хозяйства и животноводства, но и в качестве источника рыбы. По последним оценкам, в Ниле обитает от 128 до 168 видов рыб, включая нильского окуня, нильскую тиляпию, тигровую рыбу, рыбу-слона, угрей и даже электрического сома. Интересно, что жители Древнего Египта любили держать пойманную в Ниле рыбу в качестве декоративных животных, а не просто употреблять в пищу. В гробнице чиновника Небамона, жившего в период Нового царства, были найдены рисунки, изображающие сад с прудом для разведения рыбы. Древние египтяне даже иногда мумифицировали рыб.

Дельта Нила может исчезнуть

Изменение климата влияет на регионы по всему миру, и река Нил не является исключением. Из всех регионов Нила больше всего пострадает от изменения климата дельта. По оценкам, 25% дельты может исчезнуть всего за 80 лет. Средиземноморское побережье сильно подвержено эрозии и наводнениям. Это особенно важно, учитывая, что в Александрии проживает более 6 млн человек. И повышение уровня моря всего лишь на 50 сантиметров могут привести к перемещению более 2 млн человек.

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Бегемоты встречаются только к югу от Аль-Судда

На протяжении тысячелетий бегемоты встречались по всей длине реки Нил. Бегемоты даже упоминаются в наскальных рисунках, сделанных во времена, когда Сахара была зеленой, а не пустынной. Даже в римский период Древнего Египта, когда многие виды мегафауны уже исчезли в Евразии и Северной Африке, бегемоты в дельте Нила все еще встречались. Однако с тех пор чрезмерная охота и потеря среды обитания привели к тому, что бегемоты больше не встречаются к северу от водно-болотных угодий Аль-Судда. Их можно обнаружить только к югу от этой области. Бегемоты также все еще встречаются в озере Тана в Эфиопии.Таким образом, в Египте и Судане бегемоты уже не водятся.