Репруа в Абхазии: самая короткая река в мире?

В Абхазии периодически находят новые пещеры и подземные реки. О существовании некоторых достопримечательностей туристы даже не догадываются, ведь самую короткую реку в мире можно просто не заметить. Расскажем, где находится самая короткая река в мире, река ли это на самом деле, куда она впадает, как до нее добраться и что там посмотреть.

Во многих, в том числе и зарубежных источниках, самой короткой в мире называют реку Репруа. Ее длина не превышает и 20 метров.

Где находится самая короткая река?

Река Репруа расположена в Гагрском районе Абхазии между железнодорожными станциями Чигрипш и Абаата. Река впадает в Черное море. Ее длина после выхода из под земли составляет всего лишь 18 метров.

Питающие реку воды собираются в карстовых пещерах горного массива Арабика (Гагрский хребет Западного Кавказа), расположенных в 12-15 км от черноморского побережья.

Один из источников питания самой короткой реки - вторая по глубине в мире пещера - Крубера. Раньше эта пещера была самой большой в мире, но почти 7 лет назад ее "сместила" другая абхазская пещера, также находящаяся неподалеку пещера Веревкина.

Почему Репруа - это река?

Если Репруа такая короткая, то почему ее называют рекой? Все просто:

она впадает в море

ее питают подземные воды

течение, с которым она выходит из под земли, очень бурное.

Хотя ручьи могут представлять собой постоянный водоток, они впадают в реки, могут быть их устьями, но в моря они не впадают. Бывает и наоборот: не все реки впадают в озера, моря и океаны.

Репруа - самая короткая река в мире или нет?

Титул самой короткой реки в мире Репруа носит неофициально. Книга рекордов Гиннесса еще в 2006 году отказалась оценивать вопрос того, какая река достойна называться самой короткой в мире. Когда-то считалось, что самая маленькая река в мире – Ди - течет в американском штате Орегон (изначально 130 метров, позже была заявка на 37 метров). В 1989 году ее сместила с пьедестала река Роу в Монтане длиной в 61 метр.

После этого две реки, а точнее представляющие их граждане, начали соперничать, делая новые заявки. В результате чего в Книге рекордов Гиннеса от минимального параметра длины рек полностью отказались.

Но в любом случае к Репруа по длине ближе две другие реки - норвежская Ковассельва и индонезийская Тамбораси по 20 метров каждая.

По вопросу самой протяженной в мире реки тоже есть сложности, хотя в Книге Гиннеса все еще указан Нил, ученые доказали, что по длине его превосходит Амазонка.

Однако в Книге Гиннеса есть менее спорные рекорды, относящиеся к рекам. Например, самой глубокой рекой считается Конго, самой низкорасположенной - Иордан, самая длинная подледная река находится в Антарктиде, а самым длинным в мире считается эстуарий, образованный устьем реки Обь.

Как посетить самую короткую реку в мире?

Чтобы добраться до реки Репруа, нужно сначала дойти или доехать до Гагрского района. От центра Гагры на автомобиле до реки ехать около 25 минут; если идти пешком, путь займет 2 часа. С дороги нужно спуститься к морю, не доходя полкилометра до таблички “Гагра”. Также сделать это можно через лифт отеля Garden Resort (бывшая гостиница "Москва"). Попасть к лифту можно с территории отеля, а от лифта до реки идти 10 минут по пляжу.

Какие загадки таит река Репруа?

Как и у многих мест Абхазии, у этой реки тоже есть своя легенда. В давние времена на побережье жил дух с сыном и тремя дочками, охранявшими единственный проход в Абхазию. После смерти отца и брата в битвах сестры, которых заточили в пещерах, начали плакать, и их слезы проникли на поверхность земли в виде трех рек, одна из которых - Репруа.

Возможно из-за прямой связи с самыми глубокими пещерами мира (Веревкина и Крубера) Репруа - это еще одна из самых холодных рек кавказского побережья Черного моря с температурой воды 11°С. Интересно и то, что третья по глубине пещера мира Сарма также находится в Абхазии в том же самом горном массиве.