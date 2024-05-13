Абхазия готовится стать круглогодичным туристическим направлением

Власти Абхазии намерены развивать туризм во время межсезонья. Для этого республика планирует ввести в эксплуатацию отели, в которых будет круглогодичное размещение.

В Абхазии будет развиваться всесезонный туризм. Такое заявление сделал заместитель министра по туризму республики Астамур Барцыц.

Он рассказал, что страна должна возводить больше круглогодичных мест туристического размещения, так как климат Абхазии позволяет принимать гостей во все сезоны.

"Нам бы хотелось развивать Абхазию в межсезонье, чтобы сделать страну круглогодичным направлением, климат это позволяет. Для этого нужно больше строить комфортабельных отелей, которые могли бы круглый год принимать гостей. Сейчас большинство объектов уходят на консервацию, а запускаются перед стартом летнего сезона"

- Астамур Барцыц

По его данным, российские путешественники составляют до 75% от всего количества туристического потока.

Чаще всего туристы отдыхают в республике порядка недели.

По словам замминистра, гости курорта предпочитают сократить отпуск в пользу отелей с развитой инфраструктурой.

Он также добавил, что туристические организации намерены сотрудничать с крупными российскими онлайн-агрегаторами, через которые можно забронировать номер в отеле. Таким образом, республика станет доступнее для российских туристов.

В свою очередь туристические компании РФ отмечают возросший спрос на бронирование номеров в Абхазии в первые месяцы этого года. Уточняется, что россияне стали на 30% чаще выбирать отдых в республике.