Турпоток в Абхазию может вырасти на 20% за год

В этом году в Абхазии ждут на 20% больше туристов из России, чем в прошлом. Турпоток может составить 1,7 млн человек, примерно треть из них приедут в Абхазию на день с экскурсией.

Абхазия в 2024 году входит в число самых популярных зарубежных направлений для отдыха, а также является самым бюджетным из пляжных направлений. Рост турпоток в этом году может составить 20%, считает замглавы Минтуризма Абхазии Астамур Барцыц.

"В 2023 году Республику Абхазия посетили порядка 1,4 млн организованных российских туристов. Около 560 тыс. из них - однодневные туристы из Сочи. В этом году, по прогнозам туроператоров, мы ожидаем роста турпотока в среднем на 20%"

– замминистра

Он отметил, что в последние годы поток российских туристов в Абхазию стабильно прирастает на 20% в год. В этом году республику могут посетить около 1,7 млн россиян.

"Мы работаем над увеличением числа российских туристов. Для этого в Абхазии строятся новые комфортабельные отели, поэтому сегмент потребителей туруслуг в республике постепенно меняется, приезжают более обеспеченные россияне, которые тратят больше"

– замминистра

На лето 2024 года россияне выбирают следующие направления, следует из данных крупных российских туроператоров: Абхазия, Турция, Египет, ОАЭ. Из всех этих направлений Абхазию выделяет возможность въезда по внутреннему российскому паспорту, а также отсутствие сложностей с валютой - в республике используется российский рубль.