Абхазия стала самым популярным зарубежным направлением - ФСБ России

Абхазия возглавляет список популярных зарубежных направлений по данным ФСБ РФ. За первые три месяца этого года в республике побывали почти 900 тыс россиян.

В ФСБ России назвали самые популярные в начале 2024 года зарубежные направления. Лидером оказалась Абхазия.

За январь-март Абхазию посетили 899 тыс граждан РФ. Вторым по популярности направлением, согласно данным статистики Погранслужбы ФСБ, стала Турция - почти 644 тыс поездок. На третьем месте по загран поездкам россиянам - ОАЭ, в Эмиратах в первый квартал года побывали 572,2 тыс российских туристов.

Почти одинаковое количество россиян в начале года выбрали для зарубежной поездки Казахстан и Таиланд - 486,9 тыс и 486,8 тыс соответственно.

В целом в начале текущего года россияне чаще ездят в другие страны - число заграничных поездок выросло примерно на 9% от прошлогоднего.