Вниз по волшебной реке: как путешествовать по Нилу

Современный Египет ассоциируется с пляжным отдыхом, но не менее прекрасна эта страна с точки зрения познавательного туризма. Осень — лучшее время для круиза по Нилу. Горячий сезон для туристов там длится с конца сентября и до самого Нового года.

Неспешность такого вида передвижения по незнакомой стране дает возможность взглянуть на природные красоты древней земли как бы изнутри. Знаменитые пирамиды Гизы в Каире - только малая часть наследия, оставленного древними египтянами своим потомкам.

Зачем плыть по Нилу?

Речной круиз — самый удобный способ заглянуть в прошлое, открыть для себя загадочный мир древней страны, полюбоваться пустынными пейзажами и увидеть достопримечательности, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега Нила, его многочисленные каменные острова, пески с одной стороны и пальмовые оазисы с другой, многочисленные храмы и древние дворцы — лучшая декорация для знакомства с культурой древнего Египта. Впечатлений от такого путешествия останется множество и будут они ни на что не похожими.

Что больше Нил или Амазонка?

Долгое время считалось, что Нил самая протяженная река в мире; Амазонка занимала почетное второе место. Однако после экспедиции в 2007 году было установлено точное местоположение труднодоступных участков в верхнем течении. Благодаря сопоставлению фотографий из космоса и компьютерной обработке данных удалось определить общую протяженность Амазонки, закрепив уже за ней статус самой длинной реки на Земле (длина Амазонки — 6992 км, Нила — 6853 км).

Как плыть по Нилу?

По Нилу курсирует более трехсот комфортабельных круизных теплоходов, на борту которых есть бассейны, бары, рестораны, тренажерные залы, спа и обзорные террасы.

Нил — вторая по протяженности река на планете и единственная река Северной Африки, которая проходит через Сахару. Начало главная водная артерия Африки берет на Восточно-Африканском плоскогорье и впадает в Средиземное море, протекая через 11 стран.

Первый круиз по Нилу от Каира до Асуана и обратно организовал для туристов в 1860 году знаменитый Томас Кук.

Один из самых популярных круизных маршрутов по Нилу — Асуан — Луксор.

Асуан

Асуан — южный форпост Египта во времена фараонов. Город раскинулся вдоль правого берега Нила. На высоком левом берегу реки пустыня подходит к самой воде.

В Европе Асуан был известен с XIX века как зимний курорт. Это одно из самых жарких, сухих и солнечных мест на Земле. Зимой температура здесь не опускается ниже +25 градусов.

В Асуане отдыхали Иван Бунин, Агата Кристи, великий князь Константин Романов и президент Франции Франсуа Миттеран.

Одна из главных достопримечательностей Асуана —плотина, спроектированная в 1960-годы советскими инженерами. Этот крупнейший гидроузел позволил стране круглогодично орошать засушливые земли. Посещение плотины особенно интересно российским туристам, так как здесь же находится Советско-египетский мемориал, посвященный советским инженерам, помогавшим египтянам строить этот важный для жизни страны промышленно-технический объект. Внешне мемориал представляет из себя башню огромных размеров в виде лотоса и напоминает образцы эпохи соцреализма.

Ком-Омбо

Этот маленький городок в 50 км от Асуана знаменит своим храмом, построенным в период правления Птолемеев — династии египетских фараонов в эпоху эллинизма.

Строительство храма Ком-Омбо длилось с 108 по 47 год до нашей эры. Он посвящен одновременно двум богам — сокологоловому Хору и крокодилоголовому Себеку. В архитектуре храма явно ощущаются древнегреческое влияние. Многочисленные колонны, украшенные изображениями сюжетов из древней жизни богов отлично сохранились и поражают воображение. Руины этого храма наполовину утопали в песке до конца XIX века, пока Жак де Морган, французский геолог и археолог, не вернул этот культурный памятник к жизни.

Эдфу

Храм Эдфу находится в городе Идфу в 100 км от Луксора. Построен в III веке до нашей эры в эпоху Птолемеев. Считается вторым по величине храмом после Карнакского комплекса. Строительство велось на протяжении 180 лет с большими перерывами. Главные пилоны храма имеют высоту в 36 метров. В длину храм 140 метров, в ширину — 80 метров. Храм очень важен для тех, кто занимается египетской филологией. Здесь собраны древние тексты времен Птолемеев. Каждый квадратный сантиметр многочисленных колонн храма украшен иероглифами, разнообразными рисунками и изображениями главного героя храма — Хора, египетского бога солнца и неба в облике сокола.

Луксор

Луксор или древние Фивы — город в 500 км от Каира — место притяжения сотен тысяч туристов со всего мира. Первые поселения на этих землях датируются каменным веком. Свое сегодняшнее название город получил в средние века. «Город дворцов» имеет славу крупнейшего музея под открытым небом.

Город живых и Город мертвых

Священная для египтян река Нил разделила город на две части: восточная — Город живых и западная — Город мертвых. Город живых знакомит туристов с Луксорским и Карнакским храмами, а Город мертвых — это Долина царей и цариц, где множество гробниц, среди которых выделяется открытая в 1922 году гробница Тутанхамона, соседствует с такими великолепными памятниками культуры как храм Хатшепсут — женщины -фараона, правившей Египтом в XV веке до нашей эры.

Огромные пилоны главного музея под открытым небом, а именно Карнакского храма, впечатляют. Здесь и аллея сфинксов, и статуя Рамзеса II, выполненная из асуанского гранита, 126 колонн в виде сложенных папирусов создают впечатление каменного леса. Все это украшено выгравированными на камне фараонами, богами, а также древней египетской вязью из смеси иероглифов с фигурками животных и птиц. Словом, Карнакский храм — это древнеегипетская летопись в камне.

Круиз по одной из самых живописных речных артерий мира с посещением жемчужин древнеегипетской культуры — лучший подарок, который можно преподнести себе этой осенью.