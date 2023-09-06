Фараонов остров: египетская крепость крестоносцев

Остров Фараона - одно из немногих мест в Египте, где сохранились руины времен крестоносцев. Он расположено недалеко от побережья Синайского полуострова в северной части залива Акаба; недалеко от Шарм-эль-Шейха – самого популярного морского курорта Египта. Фараонов остров славится своими кораллами и древними руинами времен крестоносцев.

Считается, что Остров Фараона был их отдаленным форпостом. Руины замка выглядят впечатляюще, и их стоит посетить любителям древности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крошечный остров с видом на четыре страны

Остров Фараона, также называемый Коралловым островом, возможно, был библейским Эцион-Гебером. Длина всего около 350 метров, ширина 170 метров (и это в самом широком месте). При этом с острова Фараона можно увидеть четыре страны – Египет, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Островок находится всего в нескольких сотнях метров от материковой части Египта и примерно в 13 километрах к югу от южного израильского города Эйлат. Лагуна, отделяющая его от материка, неглубокая, и добраться до нее можно только на лодке во время прилива.

Крошечный остров когда-то находился на стыке морских и сухопутных торговых путей, которые соединяли Южную Аравию и Восточную Африку на юге и Сирию и Египет на севере.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История аванпоста крестоносцев

На острове была найдена древняя мадианитская керамика, относящаяся к позднему бронзовому веку и раннему железному веку, а также черепки керамики древнеегипетских времен. Вероятно, когда остров был перевалочным пунктом для медных рудников Тимны, ныне это юг Израиля. Было высказано предположение, что медные рудники Тимны связаны с богатством Израильского царства во время правления Соломона (также известного как легендарные Копи царя Соломона).

Крестоносцы достигли залива Акаба в 1116 году, но неизвестно, сколько времени они оставались так далеко на юге. Считается, что замок на острове построили именно они, однако некоторые оспаривают этот факт, предполагая, что крепость была построена во время правления Балдуина I, короля Иерусалима, около 1116 года нашей эры.

Если всё-таки крестоносцы построили замок, то он должен был контролировать торговые пути, проходящие через залив. Крестоносцы также могли использовать эти места для сбора налогов с купцов, а также для того, чтобы защитить христианских паломников, следующих из Иерусалима и монастыря Святой Екатерины. Этот монастырь сегодня считается одной из главных достопримечательностей Синая. Туда можно отправиться с египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

Саладин, возможно, захватил остров у крестоносцев в 1170 году, а затем расширил укрепления на острове (замок также называют Замком Саладина). Образ Саладина появляется в фильме «Царство Небесное» 2005 года. Он разгромил армию крестоносцев и захватил Иерусалим у Балиана II Ибелина. Сменявшие друг друга мусульманские правители острова, вероятно, с годами еще больше укрепили остров.

Некоторые ученые предполагают, что замок был полностью построен в Средние века мусульманами и что у крестоносцев никогда не было там гарнизона.

Что нужно знать о посещении Острова Фараона

Когда в 1980-х годах Израиль вернул Синайский полуостров Египту, руины на острове были восстановлены. Историческая значимость острова и его достопримечательностей, а также подводного мира (в особенности – кораллов), признана ЮНЕСКО.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воды залива Акаба популярны среди любителей как снорклинга, так и дайвинга. Многие туристы приезжают сюда с египетского курорта Таба, расположенного прямо через границу с Израилем, а также из Эйлата в Израиле и Акабы в Иордании.

Сегодня посетители могут осмотреть замок острова Фараона и увидеть множество его небольших помещений, включающих в себя комнаты для сна гарнизона, бани, огромные печи, башни для лучников и даже башни для голубей, которые использовались для передачи сообщений.