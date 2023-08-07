Как почувствовать себя крестоносцем в Иордании

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Крестоносцы построили на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье множество замков. Хотя самая крупная и хорошо сохранившаяся крепость Крак-де-Шевалье находится в Сирии, сейчас увидеть ее сложно. В Иорданию же российским туристам попасть намного проще. В стране есть два замка крестоносцев. Расскажем о самом легендарном замке Эль-Карак.

Осада замка Эль-Карак показана в фильме "Царство небесное". Сцены снимались с помощью декораций в Марокко, а не Иордании, без исторических погрешностей также не обошлось, но снят фильм масштабно. Это один из самых впечатляющих замков крестоносцев не только в Иордании, но и во всем мире.

Где находятся замки крестоносцев в Иордании?

Эль-Карак расположен к востоку от Мертвого моря, в хорошую погоду его видно на горизонте. Цитадель построена на высоте более 900 метров над уровнем моря, а Мертвое море - это самая низкая точка суши, расположенная более 400 м ниже уровня моря. Замок находится в 140 км к югу от столичного Аммана. Более того, древний город располагался на торговом пути царей - одном из древнейших торговых маршрутов, ведущих из Египта через Дамаск в Месопотамию и Персию.

Второй замок - Шобак или Монреаль - находится в часе от Петры и в 120 км от Эль-Карака. Он был построен в 1115 году, а к мусульманам он перешел в 1189 году.

Чем знаменит замок Эль-Карак?

Замок Эль-Карак или просто Карак когда-то был одним из главных оплотов крестоносцев в регионе. Крепость начали строить в 1142 году, а после завершения строительства, которое длилось 20 лет, город стал столицей и резиденцией короля Трансиордании. До того, как в эту местность пришли крестоносцы, которые сменили ассирийцев, греков, римлян и византийцев, она была населена племенами моавитян, в 850 г. до н. э объединившимся в Царство Моав. Тогда этот город назывался Кир Моаб.

Интересно, что Эль-Карак стал одним из первых замков такого рода, построенных франками (многие из замков крестоносцев, построенных до того момента, представляли собой просто башни). В архитектуре этого замка смешались западноевропейские, византийские и арабские элементы. Эль-Карак был построен таким образом, чтобы использовать рельеф местности, улучшая естественную защиту с трех сторон.

В 1176 году замок находился во владении рыцаря Рено де Шатильона, который грабил торговые караваны и даже угрожал напасть на Мекку. Правитель Сирии и Египта Салах ад-Дин поклялся отомстить и провел несколько осад замка в 1183 году, но успешной была только попытка 1188 года. С тех пор замок больше не возвращался к крестоносцам, а также начался процесс их постепенного вытеснения с Ближнего Востока.

Самым важным государством для крестоносцев было Иерусалимское королевство, возникшее после завершения Первого крестового похода. Оно просуществовало почти двести лет с момента своего основания в 1099 году до падения Акры в 1291 году. Примечательно, что хотя Иерусалим был осажден 1187 году, Второе Иерусалимское королевство было восстановлено во время Третьего крестового похода в 1192 году.

Что нужно для посещения замка Эль-Карак?

Хотя Аль-Керак не так впечатляет, как сирийский Крак-де-Шевалье, его гораздо проще посетить. Для въезда в Иорданию российским туристам не нужно получать визу заранее, она ставится в аэропорту. Месячная виза стоит 40 иорданских динар (5,380 рублей), ее можно продлить из Иордании. За 72 часа до вылета нужно заполнить специальную форму на сайте для получения QR-кода для въезда в страну. Нужны действующий еще полгода загранпаспорт и страховка. Сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов не нужны. В Иорданию можно также попасть по билету Jordan Pass.

Вход в замок стоит 2 динара (около 270 рублей), но если вы планируете смотреть Петру (главный туристический объект во всей Иордании), то выгоднее будет купить комплексный билет Jordan Pass за 70-80 динар (9500-10800 рублей), в таком случае вы сэкономите на визовом сборе. Нужно будет заплатить только 10 динар при въезде и 10 при выезде.

Поскольку билет в Петру стоит 50 динар (более 5 тысяч рублей), а виза 40 динар, выходит дешевле. Тем более что по этому билету можно посетить еще более 30 туристических достопримечательностей в Иордании.

Но такое предложение действительно только для тех, кто приезжает в страну хотя бы на три ночи. Если вы едете в Иорданию в рамках тура, то нужно узнавать, что именно у вас входит в стоимость, виза по прибытии или Jordan Pass.

Внутри замок представляет собой нечто вроде многоуровневого лабиринта из залов с каменными сводами и огромного числа проходов. Причем наиболее хорошо сохранившиеся проходы находятся под землей, многие из них темные, так что лучше взять с собой фонарик. Пока что Аль-Керак не был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но туристами замок постоянно посещается, в том числе и из-за удобства его расположения по пути из Аммана в Петру.

С октября по март замок открыт для посетителей с 8:00 до 16:00, с апреля по сентябрь с 8:00 до 19:00. Между старым городом Карака и новой частью ходит общественное такси. Между городами ходят автобусы, можно доехать до автовокзала Карака например из Аммана.

Около замка есть археологический музей, где можно узнать подробнее об истории региона и замка. В Караке также можно увидеть несколько интересных отреставрированных османских зданий 19 века. Неподалеку есть рестораны и кафе.

Какой замок крестоносцев увидеть проще всего?

Наследие крестоносцев сохранилось не очень хорошо, но в мире еще можно найти руины их величественных укреплений. Суверенный военный орден рыцарей-госпитальеров или Мальтийский Орден не владеет почти никакими территориями (кроме резиденции в Риме и на Мальте), но имеет собственные паспорта, валюту и марки. Хотя как государство себя рассматривает только сам орден, многие страны сохраняют с ним дипломатические отношения.

Те, кто интересуются замками, также могут съездить в Турцию: в XV веке крестоносцы возвели замок Святого Петра в Бодруме на развалинах галикарнасского мавзолея - одно из семи античных чудес света. В XVI веке этот замок перешел к туркам. В настоящее время можно посетить как замок, где находится Музей подводной археологии, так и музей Галикарнасского мавзолея с руинами.