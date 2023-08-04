Самая известная в мире река: что нужно знать об Иордане

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Протекающая через несколько ближневосточных государств река Иордан - знаковая для представителей сразу нескольких религий - остается одной из главных достопримечательностей региона. Каждый год к месту, где, согласно Новому завету, был крещен Иисус Христос, приезжает огромное число как паломников, так и обычных туристов.

Река Иордан (известная на арабском языке как Нахр аль-Урдун и на иврите как Ха-Ярден) – самая известная река в истории с точки зрения религии благодаря упоминаниям в Библии.

Где находится река Иордан?

Иордан образуется слиянием трех рек у подножия горы Хермон, которая естественным образом разграничивает Ливан и Сирию. По результатам мирного договора 1994 года, Иордан выступает границей между Израилем и Иорданией. Протяженность реки превышает 250 км, а ширина на разных участках колеблется от 5 до 40 метров, однако суда по ней не ходят. После впадения в Тивериадское озеро, которое еще называют Галилейским морем, река течет через Иорданскую долину до Мертвого моря.

Мертвое море - один из самых соленых водоемов и самый низкий участок суши, здесь река и заканчивает свой путь: выхода в океан из Мертвого моря нет, вода просто испаряется. Иордан не слишком полноводный, во многих местах течение довольно слабое. Частично это связано с тем, что с 1964 года часть воды забирается для бытовых и сельскохозяйственных нужд.

Почему река Иордан мутная?

Большую часть года воды Иордана мутные из-за того, что дно реки глинистое, а течение поднимает со дна частицы ила. Самая прозрачная вода в реке летом, когда ее посещает меньше всего людей, а течение замедляется. Летом и в начале осени река пересыхает настолько, что во многих местах ее можно перейти вброд. Экологи уже много лет бьют тревогу: возможно полное обмеление Иордана и необходимы экстренные меры. Другой важной проблемой остается вопрос сброса в реку нечистот. На ноябрьской Конференции ООН по изменению климата власти Израиля и Иордании обязались снизить объемы загрязнения реки, но пока неизвестно, были ли приняты какие-то конкретные меры.

Почему река Иордан так важна?

Иордан служит одним из ключевых мест паломничества христиан на территории Израиля и Иордании. Река многократно упоминается в Библии, не только в Новом Завете, но и Ветхом. Считается, что здесь Иоанн Предтеча крестил людей, в том числе Иисуса из Назарета. Река имеет значение как для христианства, так и для иудаизма.

Где был крещен Иисус?

Существуют разногласия относительно точного места, где крестился Иисус Христос, поскольку река Иордан не раз изменяла свое русло. Есть большая вероятность, что место крещения сейчас находится на суше, вдали от реки. Такое место называется Эль-Махтас или Вади-эль-Харар, оно находится в Иордании в 2 км от русла реки. В этой местности археологами были обнаружены древние византийские храмы и постройки, а рядом на переданном в дар России участке земли была воссоздана церковь Иоанна Крестителя.

В 2015 году вся местность Вифавара, где проповедовал Иоанн, была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: она включает в себя не только Эль-Махтас с Иорданской стороны, но и Тель-Мар-Ильяс - холм, где пророк Илия вознесся на небеса.

Как совершить омовение в реке Иордан?

Реку Иордан можно посетить как со стороны Иордании, так и из Израиля. Причем с 2011 года совершить паломничество можно беспрепятственно на обеих сторонах реки. Раньше паломники могли приходить сюда всего несколько раз в год, так как после Шестидневной войны 1967 года это место находилось в полосе отчуждения границы между двумя государствами.

На стороне Израиля, а именно на западном берегу, совершить омовение в реке можно в месте Каср-эль-Яхуд. Помосты для входа в реку есть на обоих берегах, но со стороны Иордании более скромные. Для обряда нужна специальная крестильная рубашка белого цвета, просто в купальниках в воду заходить запрещено. С наценкой сорочки продаются на месте, но их можно приобрести заранее в магазинах и туристических центрах. Считается, что после омовения рубашку нужно хранить всю жизнь, но также есть возможность взять ее напрокат.

С 1981 года по 2011 год для символического омовения в Иордане использовалось место Ярденит в Израиле, расположенное там, где река выходит из Тивериадского озера. Но даже после открытия официального места крещения туристы продолжают ездить и в Ярденит, поскольку оборудовано это место намного лучше, а вода там чище и красивее, плавают рыбки. Работает комплекс с 8 утра до 4-5 часов вечера, в субботу выходной.

Для посещения со стороны Иордании российские туристы могут получить визу по прибытии. Для посещения Израиля гражданам РФ виза не нужна на срок до 90 дней. Реку Иордан можно посетить как самостоятельно, так и в составе любой организованной экскурсии.