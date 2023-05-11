Вифлеем - город трех религий 

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Вифлеем - город, история которого насчитывает несколько тысячелетий, и место паломничества христиан, мусульман и иудеев со всего мира. Ежегодно миллионы людей воспевают Вифлеем в рождественских гимнах и песнях, и сотни тысяч туристов посещают удивительный город на Западном берегу реки Иордан.

Где находится Вифлеем и почему он так важен для трех основных религий мира рассказываем в этой статье.

Вифлеем это Израиль или Палестина

С 1995 года город Вифлеем находится под управлением Палестины. Город на Западном берегу реки Иордан, который в рамках Соглашений в Осло был передан Палестинской национальной администрации, расположен всего в 10 километрах к югу от Иерусалима. Город Вифлеем - столица одноименной провинции в составе Палестины. Население города составляет чуть более 30 тыс. человек. На сегодняшний день в городе проживают как мусульмане, так и арабы-христиане. Основной источник дохода для города - религиозный туризм, который поощряется и продвигается властями.

Что означает слово ”Вифлеем”?

Название города на иврите звучит как ”Бет-Лехем” и означает ”Дом хлеба”. С древних времен вокруг поселения были пшеничные поля, благодаря которым город и получил название. Сегодня в Вифлееме, площадь которого чуть меньше 5,5 км², множество пекарен с самым разнообразным ассортиментом.

Вифлеем для христиан

Для христиан Вифлеем - один из важнейших городов, второй после Иерусалима. Согласно Библии, именно в Вифлееме, городе на известняковом холме, родился Иисус Христос. В Вифлееме находится Храм Рождества Христова - одна из самых древних церквей на планете, двери которой открыты с IV века. Ежегодно, сотни тысяч христиан со всего мира приезжают в Вифлеем, чтобы побывать в Храме или Базилике Рождества Христова. Со временем небольшая базилика, расположенная над Пещерой Рождества - гротом, где родился Иисус Христос - значительно расширилась, и в настоящий момент на территории комплекса находится три монастыря:

один принадлежит Римско- католической церкви

второй - Армянской апостольской

третий - Иерусалимской православной церкви.

Самой базиликой управляют все три церкви. Место, где согласно библейским источникам, родился Иисус Христос, отмечено 14-конечной серебряной звездой.

Интересные факты:

Храм Рождества Христова был построен в первой четверти III века по указу матери Константина Великого Елены, которая активно занималась продвижением христианства и поиском священных реликвий.

Согласно одной из теорий, похищение серебряной звезды из Храма Рождества Христова спровоцировало Крымскую войну.

Вифлеем для иудеев

Для иудеев Вифлеем - место не менее важное, чем Храмовая гора в Иерусалиме и Пещера Патриархов в Хевроне. Вифлеем - место рождения царя Давида, который, согласно Ветхому Завету, убил великана Голиафа и перенес в Иерусалим Завет Ковчега - специальный ящик с десятью заповедями - благодаря чему город стал святым местом для иудеев всего мира.

Кроме того, именно в Вифлееме Давид был помазан царем Израиля. Однако жителям Израиля попасть в город, расположенный всего в 10 километрах от Иерусалима, не так просто: израильское законодательство запрещает израильтянам отправляться в Вифлеем без разрешения от Израильской гражданской администрации - управляющего органа, регулирующего взаимодействие с Западным берегом реки Иордан.

Вифлеем для мусульман

Для мусульманских паломников Вифлеем важен, как для христиан и иудеев. На территории города расположена Гробница Рахили, одной из праматерей Колен Израилевых - потомков сыновей Иакова, которые разошлись по всему миру. Согласно Ветхому Завету, Рахиль, жена Иакова, умерла при родах второго сына, Вениамина, в Вифлееме. В то место, где она умерла, с с XVII веке наряду с христианскими и иудейскими женщинами приезжают мусульманки, помолиться за здоровье своих детей.

Интересный факт: для мусульман Иисус Христос - один из пророков. В исламе имя Иисуса Христа звучит как Иса ибн Марьям - Иисус, сын Марии. Марьям, или Мария, одна из самых почитаемых женщин в исламе.

Что такое Вифлеемская звезда?

С Вифлеемом неразрывно связано предание о Вифлеемской звезде. В Евангелие от Матфея говорится, что Вифлеемская звезда - небесное явление, увидев которое, трое волхвов - звездочетов в дохристианской традиции - отправились поклониться новому Царю Иудеи. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, какое именно астрономическое явление было зафиксировано в Библии под названием ”Вифлеемская звезда”. На этот счет существует несколько теорий:

Вифлеемская звезда - это комета Галлея. В пользу этой теории говорит тот факт, что в 11 г. до н.э. комета Галлея была видна в небе над Иерусалимом и Вифлеемом. Возможно, Вифлеемская звезда - это вспышка сверхновой в галактике Андромеда, которую смогли определить звездочеты с Востока. Ярким объектом в небе над древним Вифлеемом могло быть соединение планет и звезд - явление, которое обычно продолжается несколько недель

Как попасть в Вифлеем?

Для туристов, отправляющихся в Израиль, никаких ограничений на поездки в Вифлеем нет. Из Иерусалима в город, где родился Иисус, можно доехать на автобусе. Продолжительность поездки составляет полчаса, а стоимость - $2. На границе двух городов находится КПП 300, который также называют КПП ”Гробница Рахиль” или Гило. Зачастую, на контрольно-пропускном пункте довольно большие очереди, но пройти его не составляет проблем.

Стоит учитывать, что на границе между Вифлеемом и Иерусалимом проходит Израильский разделительный барьер.

Также в Вифлеем можно попасть в рамках экскурсионного тура из Иордании.

Что посмотреть в Вифлееме?

Список достопримечательностей Вифлеема и окрестностей достаточно велик, и осмотреть их можно в рамках многочисленных экскурсий, как пешеходных, так и автомобильных. Среди религиозных достопримечательностей, особый интерес представляют:

Храм Рождества Христова и Пещера Христова, расположенная на территории базилики.

Молочная пещера - грот в Вифлееме, где Мария кормила младенца Иисуса молоком.

Гробница Рахили

Церковь Святой Екатерины

Мечеть Омара.



В Вифлееме большой выбор отелей и гостевых домов на любой вкус и бюджет, в том числе отель Бэнкси - Walled-Off. Гости города также с удовольствием посещают восточные базары и ремесленные мастерские.