В чем суть арабо-израильского конфликта

Столкновение двух идей
Суть арабо-израильского конфликта заключается в столкновении сионизма и арабского национализма.
- Сионизм - идея возвращения еврейского народа на ближневосточную историческую родину. Идеология стала популярной в Европе в конце XIX века.
- Арабский национализм - идея единства арабской нации, на основе религиозной и языковой общности. Арабский национализм возник в большей степени как ответ сионистскую угрозу в течение десятилетия после распространения сионизма.
Территория Палестины - яблоко раздора
Территориально арабо-израильский конфликт в первую очередь развивался в Палестине.
Изменение статуса Палестины с начала XX века по 1948 год:
- К началу XX века Палестина была частью Османской империи. Большинство жителей региона составляли арабы, при этом иммиграция со стороны европейских и ближневосточных евреев привела к образованию многочисленных еврейских общин.
- В 1917 году Палестина оказалась под контролем Великобритании, не в последнюю очередь благодаря военным успехам Еврейского легиона в составе британской армии.
- С 1923 по 1948 год Великобритания обладала мандатом над регионом, включавшим территории современного Израиля, Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, и получившим названием Подмандатная Палестина.
Декларация Бальфура
Декларация Бальфура (по имени британского министра иностранных дел Артура Бальфура) стала первым документом, посеявшим семена будущего конфликта. Декларация призывала к созданию ”национального дома для евреев” к огромному неудовольствию арабов, проживавших в Палестине.
Первые арабо-израильские столкновения
Первое массовое противостояние на территории Палестины произошло в 1929 году: арабские погромы начались после демонстрации еврейской политической организации ”Бейтар”. В результате столкновений погибло более 250 человек, как евреев, так и арабов.
1936-1939 годы ознаменовались Арабским восстанием, вспыхнувшим на территории Подмандатной Палестины по следующим причинам:
- недовольство со стороны арабов всё большим количеством прибывающих евреев (в том числе бегущих от нацистов)
- сокращением количества рабочих мест для арабов из-за растущего числа евреев
- передачи земель в пользование прибывающим евреям
- стремление к созданию независимого правительства.
Резолюция ООН 181
До 1948 года арабо-еврейские столкновения случались всё чаще. Попытки дипломатического решения проблемы ни к чему не привели. Великобритания обратилась за помощью в ООН. Недавно созданная организация предложила разделить Подмандатную Палестину на Государство Израиль и Арабское государство (два государства для двух народов). Резолюция ООН 181 появилась в 1947 году, а 14 мая 1948 года стало датой основания Государства Израиль. Арабское государство не появилось по сей день.
Конфликт между Израилем и Палестиной с 1948 по сегодняшний день
- Активная фаза арабо-израильского конфликта, основу которого составляет палестино-израильский конфликт, началась в 1948 году
- Арабо-Израильская война 1948 года. Египетские, ливанские, сирийские, иорданские и иракские войска вторглись на территорию нового государства. Именно тогда Израилю удалось расширить изначальные границы своей территории, а более 700 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Массовый исход палестинцев получил название ”накба”.
- Шестидневная война 1967 года. В результате удачной операции против алжирских, египетских, иорданских, иракских и сирийских военных Израиль занял Восточный Иерусалим, Голанские высоты, Сектор Газа, Синайский полуостров и Западный берег реки Иордан.
- В октябре 1973 года Сирия и Египет инициировали против Израиля Войну Судного дня на праздник Йом-Киппур.
- 1970е отмечены огромным количеством террористических атак со стороны палестинских военизированных группировок.
- В 1978 году Армия обороны Израиля оттеснила с территории Ливана Организацию палестинского освобождения.
- С 1987-1991 годы на территории, подконтрольной Израилю, прошла Первая палестинская интифада - восстание палестинцев против израильского управления. В результате в 1994 году в рамках Соглашений в Осло на территории Западного Берега и Сектора газа была создана Палестинская национальная администрация.
- 2000-2020 годы ознаменовались несколькими терактами, второй интифадой, а также борьбой Израиля с группировками ХАМАС и Хезболла, поддержку которым оказывает Иран.
Израиль и Палестина сегодня
На сегодняшний день, отношения между Израилем и Палестинской национальной администрацией остаются напряженными. В настоящее время ПНА управляется военизированной группировкой ХАМАС, которая неоднократно нападала на Израиль. Среди главных проблем палестино-израильского конфликта можно выделить следующие:
- судьба палестинских беженцев
- неопределенность в отношении еврейских поселений на Западном берегу
- вопрос контроля Иерусалима
- границы Палестинского государства.
Последним из предложенных решений стала ”сделка века” Джареда Кушнера, тем не менее Палестина ее отвергла, настаивая на варианте ”два государства для двух народов”.
Урегулирование арабо-израильского конфликта
Хотя в августе 1967 года арабские лидеры в Хартуме выработали политику трех нет в отношении Израиля - нет признанию, нет миру и нет переговорам, постепенно арабо-израильский конфликт в более широком смысле сходит на нет.
Израиль и Египет
Нормализация между Израилем и Египтом произошла в конце 1970-х годов. По итогам Кэмп-Дэвидских соглашений страны подписали мирный договор, и Израиль вернул Египту контроль над Синайским полуостровом.
Израиль и Иордания
Иордания стала вторым арабским государством, установившим отношения с Израилем. В 1994 году страны подписали соглашение, завершив период столкновений и определив общую границу.
Судан, ОАЭ, Бахрейн
В феврале 2020 года Израиль нормализовал отношения с Суданом. Затем в августе того же года были подписаны Авраамские соглашения с ОЭА и Бахрейном.
Между тем сегодня отношения между Израилем и Палестиной, Ираком, Ливаном и Ираном остаются напряженными. Саудовская Аравия, несмотря на тесные связи с Израилем, настаивает на том, что дипломатические связи возможны только после создания Палестинского государства.