В чем суть арабо-израильского конфликта

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Арабо-израильский конфликт - один из самых продолжительных в истории новейшего времени. Он уходит корнями в XIX век. В рамках арабо-израильского конфликта выделяют более локальный палестино-израильский конфликт, попытки урегулировать который остаются безуспешными на протяжении более четверти века.

Столкновение двух идей

Суть арабо-израильского конфликта заключается в столкновении сионизма и арабского национализма.

Сионизм - идея возвращения еврейского народа на ближневосточную историческую родину. Идеология стала популярной в Европе в конце XIX века. Арабский национализм - идея единства арабской нации, на основе религиозной и языковой общности. Арабский национализм возник в большей степени как ответ сионистскую угрозу в течение десятилетия после распространения сионизма.

Территория Палестины - яблоко раздора

Территориально арабо-израильский конфликт в первую очередь развивался в Палестине.

Изменение статуса Палестины с начала XX века по 1948 год:

К началу XX века Палестина была частью Османской империи. Большинство жителей региона составляли арабы, при этом иммиграция со стороны европейских и ближневосточных евреев привела к образованию многочисленных еврейских общин. В 1917 году Палестина оказалась под контролем Великобритании, не в последнюю очередь благодаря военным успехам Еврейского легиона в составе британской армии. С 1923 по 1948 год Великобритания обладала мандатом над регионом, включавшим территории современного Израиля, Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, и получившим названием Подмандатная Палестина.

Декларация Бальфура

Декларация Бальфура (по имени британского министра иностранных дел Артура Бальфура) стала первым документом, посеявшим семена будущего конфликта. Декларация призывала к созданию ”национального дома для евреев” к огромному неудовольствию арабов, проживавших в Палестине.

Первые арабо-израильские столкновения

Первое массовое противостояние на территории Палестины произошло в 1929 году: арабские погромы начались после демонстрации еврейской политической организации ”Бейтар”. В результате столкновений погибло более 250 человек, как евреев, так и арабов.

1936-1939 годы ознаменовались Арабским восстанием, вспыхнувшим на территории Подмандатной Палестины по следующим причинам:

недовольство со стороны арабов всё большим количеством прибывающих евреев (в том числе бегущих от нацистов)

сокращением количества рабочих мест для арабов из-за растущего числа евреев

передачи земель в пользование прибывающим евреям

стремление к созданию независимого правительства.

Резолюция ООН 181

До 1948 года арабо-еврейские столкновения случались всё чаще. Попытки дипломатического решения проблемы ни к чему не привели. Великобритания обратилась за помощью в ООН. Недавно созданная организация предложила разделить Подмандатную Палестину на Государство Израиль и Арабское государство (два государства для двух народов). Резолюция ООН 181 появилась в 1947 году, а 14 мая 1948 года стало датой основания Государства Израиль. Арабское государство не появилось по сей день.

Конфликт между Израилем и Палестиной с 1948 по сегодняшний день

Активная фаза арабо-израильского конфликта, основу которого составляет палестино-израильский конфликт, началась в 1948 году Арабо-Израильская война 1948 года. Египетские, ливанские, сирийские, иорданские и иракские войска вторглись на территорию нового государства. Именно тогда Израилю удалось расширить изначальные границы своей территории, а более 700 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Массовый исход палестинцев получил название ”накба”. Шестидневная война 1967 года. В результате удачной операции против алжирских, египетских, иорданских, иракских и сирийских военных Израиль занял Восточный Иерусалим, Голанские высоты, Сектор Газа, Синайский полуостров и Западный берег реки Иордан. В октябре 1973 года Сирия и Египет инициировали против Израиля Войну Судного дня на праздник Йом-Киппур. 1970е отмечены огромным количеством террористических атак со стороны палестинских военизированных группировок. В 1978 году Армия обороны Израиля оттеснила с территории Ливана Организацию палестинского освобождения. С 1987-1991 годы на территории, подконтрольной Израилю, прошла Первая палестинская интифада - восстание палестинцев против израильского управления. В результате в 1994 году в рамках Соглашений в Осло на территории Западного Берега и Сектора газа была создана Палестинская национальная администрация. 2000-2020 годы ознаменовались несколькими терактами, второй интифадой, а также борьбой Израиля с группировками ХАМАС и Хезболла, поддержку которым оказывает Иран.

Израиль и Палестина сегодня

На сегодняшний день, отношения между Израилем и Палестинской национальной администрацией остаются напряженными. В настоящее время ПНА управляется военизированной группировкой ХАМАС, которая неоднократно нападала на Израиль. Среди главных проблем палестино-израильского конфликта можно выделить следующие:

судьба палестинских беженцев

неопределенность в отношении еврейских поселений на Западном берегу

вопрос контроля Иерусалима

границы Палестинского государства.

Последним из предложенных решений стала ”сделка века” Джареда Кушнера, тем не менее Палестина ее отвергла, настаивая на варианте ”два государства для двух народов”.

Урегулирование арабо-израильского конфликта

Хотя в августе 1967 года арабские лидеры в Хартуме выработали политику трех нет в отношении Израиля - нет признанию, нет миру и нет переговорам, постепенно арабо-израильский конфликт в более широком смысле сходит на нет.

Израиль и Египет

Нормализация между Израилем и Египтом произошла в конце 1970-х годов. По итогам Кэмп-Дэвидских соглашений страны подписали мирный договор, и Израиль вернул Египту контроль над Синайским полуостровом.

Израиль и Иордания

Иордания стала вторым арабским государством, установившим отношения с Израилем. В 1994 году страны подписали соглашение, завершив период столкновений и определив общую границу.

Судан, ОАЭ, Бахрейн

В феврале 2020 года Израиль нормализовал отношения с Суданом. Затем в августе того же года были подписаны Авраамские соглашения с ОЭА и Бахрейном.

Между тем сегодня отношения между Израилем и Палестиной, Ираком, Ливаном и Ираном остаются напряженными. Саудовская Аравия, несмотря на тесные связи с Израилем, настаивает на том, что дипломатические связи возможны только после создания Палестинского государства.