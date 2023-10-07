В Израиле идёт война с ХАМАС

Опубликовано: 13:03, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля. ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы". В свою очередь руководство Израиля заявило, что Палестина начала войну.

Сектор Газа нанес утром ракетные удары по израильским территориям. Как пишут СМИ, огонь был открыт по южным и центральным регионам Израиля.

Атака на Израиль

Армия обороны Израиля заявила о готовности к боевым действиям, а премьер этой страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам сказал, что сегодня страна находится в состоянии войны. Он отдал приказ начать широкомасштабную мобилизацию резервов.

"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену"

- Биньямин Нетаньяху

Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что ответственным за атаку на Израиль является палестинская организация ХАМАС. Помимо этого, армия объявила о начале операции под названием "Железные мечи". В стране начался массовый сбор резервистов.

Там же заявили о выпуске более двух тысяч ракет по территории Израиля, а также проникновении террористов, которые по-прежнему находятся в стране.

В свою очередь, в ХАМАС призвал палестинцев взять в руки оружие. Организация объявила о начале операции под названием "Потоп Аль-Аксы".

Погибшие и раненые

Тем временем, израильская газета Haaretz передает, что число жертвами эскалации конфликта стали десятки человек, еще свыше 300 получили ранения. В школах в центре и на юге Израиля отменены занятия.

Израильские СМИ сообщили о разрушении штаб-квартиры ХАМАС в районе Тель-Эльхуа в секторе Газа. Глава военного крыла организации Мухаммад Деф назвал выпуск ракет по Израилю началом операции "Потоп Аль-Аксы"