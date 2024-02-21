Что нужно знать о пустыне в Египте: чем она прекрасна и чем опасна?

Египетская пустыня - место, где история, природа и экзотика удивительным образом сочетаются в одном незабываемом путешествии, но, как и в любой другой пустынной местности, здесь существуют определенные опасности, о которых нужно знать.

Страна, богатая историческими, природными и культурными достопримечательностями, предлагает прекрасную возможность отдыха на курортах Красного моря. Но не менее интересна здешняя пустыня, которая составляет около 96% площади Египта.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Египет называют "страной четырех пустынь" - его территория распространяется на Ливийскую, Аравийскую, Нубийскую и Синайскую пустыни, являющиеся частями огромной Сахары.

Что хорошего в пустыне?

Египетская пустыня привлекает туристов загадочной красотой и удивительными природными пейзажами, включающими красочные песчаные дюны, горные массивы и зеленые оазисы. Там множество археологических объектов и древних памятников: древние храмы, некрополи, пещерные рисунки.

Часто туристы включают в программу отдыха поездку в пустыню. Обычно это короткие, от 2 до 5 часов, сафари на джипах или на квадроциклах в составе группы, с катаниями на верблюдах или арабских лошадях. Некоторые берут 1-2 дневные индивидуальные туры, в ходе которых можно увидеть пирамиды Гизы, храмовый комплекс Абу Симбел, храмы в Карнаке и Луксоре, множество древних городов и крепостей, каньонов, оазисов, соляных озер, инопланетные ландшафты Черной вулканической и Белой меловой пустынь.

В пустыне можно увидеть уникальные виды экзотической флоры и фауны, которые адаптировались к экстремальным условиям.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, пустыня Египта, благодаря ясному и чистому ночному небу, идеальное место для наблюдения за звездами, рассветами и закатами, падающими звездами и метеорными потоками. Тем, кого интересуют подобные зрелища, стоит остаться на ночевку в пустыне - в кемпинге, либо прямо в песках.

Что плохого в пустыне?

Особенно опасно потеряться в пустыне — можно не протянуть и нескольких дней. Пустынные пейзажи могут быть очень однообразными, что затрудняет ориентацию. Важно иметь карту, компас или GPS-навигатор, а также умение определять направление по солнцу и звездам. Вот некоторые из возможных опасностей.

Погода и климат

В пустынных условиях высокие температуры могут привести к дегидратации и тепловому удару. Важно поддерживать водный баланс, носить защитную одежду от солнца, использовать солнцезащитный крем и избегать длительного нахождения на солнце в периоды наивысших температур. Днем температура воздуха может достигать + 58 градусов. А ночью пустыня сильно охлаждается и, в зависимости от времени года, температура может достигать отрицательных значений. Отправляясь в пустыню, захватите с собой воду, солнцезащитные кремы, одежду с капюшоном, закрытую обувь, зимой теплую одежду.

Отдаленность и недоступность помощи

Многие области пустыни могут быть отдаленными и недоступными для спасательных служб. Перед началом путешествия убедитесь, что у вас достаточно запасов воды, еды и других необходимых материалов, а также связи с внешним миром через телефон или радио.

Песчаные бури

В пустынных районах могут возникать песчаные бури, которые сопровождаются сильными ветрами и низкой видимостью. Планируйте свои маршруты с учетом этой возможной опасности и примите меры предосторожности.

Границы и военные объекты

В некоторых частях пустыни могут находиться военные объекты или запретные зоны. Перед путешествием убедитесь, что вы знаете границы и ограничения в районе вашего путешествия.



Опасности животного мира

В египетской пустыне немало представителей местной фауны, встреча с которыми может иметь серьезные последствия для здоровья человека.

Змеи. В пустынных районах Египта обитают различные виды змей, некоторые из которых являются очень опасными. Например, египетская кобра, черная мамба и песчаная эфа, различные виды гадюк несут в себе смертоносный яд, способный парализовать и остановить дыхание за несколько часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скорпионы. Их опасность состоит в том, что зачастую они обитают там же, где и люди. Днём они прячутся в тени, в щелях домов или даже в самом жилище, а ночью выползают на охоту. На хвосте у этих маленьких членистоногих имеется ядовитое жало. Если человек случайно наступит на скорпиона или заденет рукой или ногой, даже во сне, то животное впрыснет дозу яда. Их укусы могут нанести серьезный вред здоровью человеку, но нападают они исключительно в оборонительных целях. В Египте обитает черный толстохвостый скорпион Андроктонус, один из самых ядовитых на планете. На самом деле они могут быть разного цвета, являются самыми крупными, их размер достигает 10 см. Их яд содержит мощный нейротоксин и может привести к смертельному исходу менее чем за час. Эти скорпионы быстро двигаются, ведут ночной образ жизни, живут в норах, расщелинах камней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насекомые. В пустынных районах также могут встречаться различные виды насекомых, включая муравьев, жуков, мошек и мух, пауков. Некоторые из них могут быть неприятными и вызывать аллергические реакции или переносить инфекции. В регионах, близких к воде, могут быть комары. В Египте они считаются очень опасными, так как разносят малярию, от которой здесь ежегодно умирают немало людей. Поэтому не поленитесь взять с собой в поездку средства для отпугивания насекомых.

Хищники. В пустыни могут встречаться хищные животные, такие как шакалы, лисицы, гиены и рыси другие. Большинство этих животных опасаются человека и атакуют только в случае самообороны, или если их возбуждает запах еды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бедуины могут быть опасны, но не обязательно

Помимо животного мира и климатических особенностей, пустыня кроет в себе еще одну опасность — социальную. Относится это в первую очередь к представительницам слабого пола. Потерявшись в пустыне, можно нарваться на неприятности, встретившись с бедуинами — кочевыми племенами, для которых не существует социальных норм.

Государству они не подчиняются. Правила жизни у них свои. А главное, бедуины не привязаны к какому-то определенному месту. Они постоянно перемещаются по пустыне и, если что, их трудно бывает обнаружить. Поэтому если вы решились на экскурсию по пустыне, будьте начеку и не отбивайтесь от своей группы. Соблюдение норм безопасности поможет сделать ваше путешествие максимально приятным и безопасным.