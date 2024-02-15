Что нужно знать об отдыхе в Египте: курорты, пляжи, отели, бассейны, питание, алкоголь, связь

Египет привлекает туристов широким спектром возможностей для отдыха, уникальным сочетанием теплого климата, природных красот, культурных достопримечательностей. Расскажем, когда лучше и выгоднее ехать в Египет, где получить визу, какой из курортов Египта выбрать, на что обращать внимание при выбора отеля и что привезти из Египта.

Египет обладает богатым историческим наследием, включая древние пирамиды, храмы, мавзолеи и музеи. Здесь можно посетить такие всемирно известные достопримечательности, как пирамиды Гизы, Храм Карнак и Долина царей в Луксоре и многие другие.

Расположенные на берегу Красного моря популярные курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса Алам и другие, пользуются популярностью, благодаря своим прекрасным пляжам и сервису, разнообразным культурным и развлекательным программам, возможностью для занятий водными видами спорта, такими как дайвинг и сноркелинг.

Гостям предоставляются возможности для активного отдыха, включая сафари по пустыне, верблюжьи прогулки, водные виды спорта, круизы по Нилу и многое другое. Это позволяет разнообразить свой отдых и получить массу впечатлений.

Египет - одно из наиболее доступных направлений для российских туристов, благодаря относительно низким ценам на проживание, питание и развлечения. Курорты Египта предлагают широкий выбор отелей различного уровня комфорта и ценовой категории от недорогих гостиниц до роскошных курортов с высоким уровнем сервиса. Это делает страну привлекательной для тех, кто хочет получить отдых высокого качества по доступной цене.

Когда лучше и выгоднее ехать в Египет?

Практически все отели работают круглый год и готовы принять туристов. Идеальное время для посещения курорта, по мнению многих туристов, это весна и осень, температура еще высокая, но уже на так жарко. Летом жара может достигать 40 и больше градусов. Зимой начинается сезон ветров и подводных течений. Тем не менее это направление остается одним из самых популярных и зимой, и летом, потому что оно как правило бывает дешевле других морских курортов. Цены здесь бывают высокими весной и осенью, а также в период школьных каникул, майских новогодних и рождественских праздников, могут включать немаленькие доплаты за праздничные ужины.

Где получить визу в Египет?

Визу в страну можно оформить до поездки в консульском отделе посольства Египта или на портале visa2egypt.gov.eg, однако гражданам стран СНГ не обязательно ее оформлять заранее, а можно получить по прилету в египетском аэропорту. Стоить она будет столько же - 25 долларов США. Но если вы летите в Шарм-аль-Шейх и не собираетесь покидать территорию Синайского полуострова, не планируете ехать на пирамиды, в Каир и Луксор, то можете получить бесплатный синайский штамп на 15 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой из курортов Египта выбрать?

Основные курорты Египта - Хургада и Шарм-эль-Шейх. Оба они по-своему хороши, на обоих развита инфраструктура, есть магазины, рестораны, бары, ночные клубы и т. д. То, какой из них больше подходит вам, зависит от того, в какое время вы летите, ваших бюджета, целей в поездке и многих других факторов.

К частности, если вас интересуют занятия дайвингом и снорклингом в районе лучшего кораллового рифа, увидеть древнеегипетские достопримечательности, хотите поехать на экскурсию в Израиль, сэкономить на визе, ищете удобный и быстрый трансфер, то однозначно выбирайте Шарм-эль-Шейх.

Если вы едете в Египет в теплый период с мая по октябрь, когда ветры будут только плюсом, хотите недорогой отель на берегу моря с развитой инфраструктурой, с песчаным пляжем и аквапарком, посмотреть, как живут местные жители или отправится в круиз по Нилу, то, конечно, Хургада. Еще, благодаря ветрам, этот курорт привлекает внимание большого числа любителей виндсерфинга и кайтсерфинга.

На что обращать внимание при выбора отеля в Египте?

Тут просто почитать отзывы и посмотреть фотографии недостаточно. Отзывы часто носят субъективный характер, особенно в плане организации питания и комфорта, могут меняться в зависимости от сезона, летняя концепция отеля может отличаться от зимней, может меняться питание, анимация и многое другое, особенно если поменялся менеджмент или хозяин отеля.

При выборе категории номера, вы можете встретить нестандартные формулировки типа promo, prefered, club-room или что-то еще, они могут иметь какие-либо неудобства для вас, например, находиться дальше всего от моря, у них может быть старый ремонт и другое.

Еще один момент касается размещения с детьми. Во многих отелях Египта, особенно в Шарм-эль-Шейхе, при размещении с двумя детьми в стандартном номере принято предоставлять лишь одну дополнительную кровать, предполагая, что второй ребенок будет спать на кровати с родителями.

Чтобы избежать всего этого, лучше посмотреть свежие видеообзоры, которые многие отели и турагентства выкладывают на своих сайтах, а также проконсультироваться с вашим менеджером по туризму.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Советуем также обратить внимание на следующие моменты:

Питание

Большинство отелей Египта работает по системе "Все включено". Некоторые применяют концепцию "Ультра все включено", либо "Премиум все включено". Но, в отличие от Турции, здесь это не означает, что будут включены бесплатные спиртные напитки. Обычно это означает, что у отеля есть бесплатные "a la carte" рестораны, ну или еще какие-нибудь привилегии для гостей. Но импортного алкоголя нет нигде, за исключением отелей премиум-уровня типа Rixos, Steigenberger и другие. Алкоголь можно приобрести в аэропортах в магазинах "Duty free" в течение 48 часов после прибытия по вашему посадочному талону.

Пляж

Важный нюанс, какой у вашего отеля пляж. В Египте есть такие понятия, как приливы и отливы, мелководье, каскадные пляжи. Важно выяснить, вход в воду с песчаного берега или с понтона, так как кораллы расположены близко к берегу. На пляже могут быть лагуны естественные или искусственные. Также желательно уточнить, есть ли на пляже бесплатная инфраструктура или за все надо будет платить. Если ваш отель находится не на первой линии, то узнайте, есть ли трансфер до берега.

Подогрев бассейна

Этот вопрос особенно интересует тех, кто едет на отдых в холодный период. Тогда, если отсутствует подогрев, то температура не очень комфортна. Обычно подогрев включается со второй половины ноября. В отеле может быть несколько бассейнов, но не все из них могут подогреваться, а, например, только детские или с джакузи.

Интернет и мобильная связь

Далеко не во всех отелях Египта предоставляется бесплатный интернет в номерах, лишь некоторые предоставляют его на ресепшене. Часто за него надо платить, при этом в отелях интернет довольно медленный и стоит недешево. Поэтому, если вы активный пользователь, туроператоры советуют приобретать местную сим-карту мобильного оператора. За 10 долларов вы получите от 15 до 20 GB, в зависимости от компании. Купить карты можно в аэропорту, либо в городе. С голосовыми звонками здесь сложнее. Звонки через мессенджеры Telegram, Skype, WhatsApp, Viber и другие в стране заблокированы. Для экономии на роуминге советуют использовать голосовые сообщения по сотовой связи.

Экскурсии

В Египте для туристов организуется большое количество экскурсий. Условно их можно разделить на исторические, морские и экскурсии в пустыню.

Исторических немного - основные это на пирамиды, в Каир, Луксор, монастырь Святой Екатерины, к горе Моисея.

Морские экскурсии включают прогулки на яхтах, знакомство с подводными обитателями на батискафах с прозрачным дном.

Из экскурсий в пустыню наиболее популярными являются путешествия на квадроциклах.

Из Шарм-эль-Шейха организуются морские и сухопутные экскурсии на знаменитый заповедник Рас Мохаммед, расположенный на юге Синайского полуострова. Также можно отправиться на однодневную экскурсию в Израиль. Стоимость экскурсий в Египте колеблется примерно от 10 до 450 долларов. Одна из самых дорогих - это Круиз по Нилу длительностью 4-5 дней.

Бывалые туристы не советуют покупать экскурсии у отельных гидов, они их обычно продают значительно дороже, пользуясь неосведомленностью туристов. Лучше обратиться в туристические агентства в городе.

Что привезти из Египта?

Туристы обычно из Египта везут местные восточные пряности, сладости, эфирные масла, различные крема, лосьоны, изделия из хлопка, которым славится эта страна, кого-то интересуют экзотические предметы интерьера. Многие покупают в аптеках лекарства, витамины. Считается, что они здесь недорогие и хорошего качества, так как за их подделку предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.