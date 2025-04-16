Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

В генконсульстве РФ уточнили данные по пострадавшим в ДТП с автобусом в Анталье российским туристам. В больнице остаются 17 россиян, двоим может потребоваться операция.

Утром во вторник в турецкой Анталье в аварию попал автобус с российскими туристами, по данным генконсульства РФ, в больнице находятся 17 человек.

Ранее сообщалось, что пострадали при опрокидывании автобуса 18 граждан РФ. Всего в автобусе находилось 25 туристов, их развозили по отелям после встречи в аэропорту.

"В больницах остаются семнадцать россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство"

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В дипредставительстве добавили, что контакт поддерживается как с турецкими службами, так и с туроператором и страховой.