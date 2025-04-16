Вестник Кавказа

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В генконсульстве РФ уточнили данные по пострадавшим в ДТП с автобусом в Анталье российским туристам. В больнице остаются 17 россиян, двоим может потребоваться операция.

Утром во вторник в турецкой Анталье в аварию попал автобус с российскими туристами, по данным генконсульства РФ, в больнице находятся 17 человек.

Ранее сообщалось, что пострадали при опрокидывании автобуса 18 граждан РФ. Всего в автобусе находилось 25 туристов, их развозили по отелям после встречи в аэропорту.

"В больницах остаются семнадцать россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство"

– сообщение

В дипредставительстве добавили, что контакт поддерживается как с турецкими службами, так и с туроператором и страховой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россияне выбрали Турцию на майские - РСТ

Россияне выбрали Турцию на майские - РСТ

В Стамбуле проходят консультации России и Турции по Ближнему Востоку

В Стамбуле проходят консультации России и Турции по Ближнему Востоку

Россия и Турция обсудили ситуацию в Ливии

Россия и Турция обсудили ситуацию в Ливии

Зачем Турции газ и откуда она его получает?

Зачем Турции газ и откуда она его получает?

&quot;Аэрофлот&quot; продолжает летать в Стамбул после землетрясения

"Аэрофлот" продолжает летать в Стамбул после землетрясения

Билал Эрдоган признался в любви к России

Билал Эрдоган признался в любви к России

Россия и Турция могут нарастить торговлю в нацвалютах из-за укрепления рубля – СМИ

Россия и Турция могут нарастить торговлю в нацвалютах из-за укрепления рубля – СМИ

На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции

На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции

В правящей партии Турции приветствовали пасхальное перемирие

В правящей партии Турции приветствовали пасхальное перемирие

&quot;Газпром&quot; начал обсуждение нового контракта с Botas

"Газпром" начал обсуждение нового контракта с Botas

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы