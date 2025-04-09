Вестник Кавказа

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около Антальи случилось ДТП с туристами из России. Травмы от происшествия получили водитель и 18 путешественников.

В районе города Манавгат провинции Анталья в Турции с дороги вылетел автобус, наполненный туристами из России, рассказало агентство IHA.

"Автобус выехал из аэропорта Антальи с 25 российскими туристами. В районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами"

- агентство IHA

Согласно предварительным данным, пострадали водитель и 18 россиян. Их оперативно госпитализировали. Насколько полученные травмы оказались серьезными, не уточняется.

Причину, по которой водитель автобусе не справился с управлением, еще предстоит выяснить специалистам.

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