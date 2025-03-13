Вестник Кавказа

Анталья недосчиталась 20% туристов с начала года

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции заявил, что в Анталье с начала года отдохнуло почти 700 тыс туристов. Путешественников призвали не рассчитывать на дешевый отдых в стране.

Управление по культуре и туризму Антальи сообщило, что за первые три месяца текущего года курорт принял 694 тыс иностранцев, что на 20% меньше прошлогодних показателей.

В ведомстве заявили, что Анталья с начала года недосчиталась 33% туристов из Германии и 8,5% гостей из Великобритании. Кроме того, на 20% сократилось количество россиян.

Подчеркивается, что серьезное снижение туристического потока выявлено на всех ключевых рынках. В Управлении добавили, что исключением в 2025 году стала Польша с семипроцентным ростом.

Туристический портал "Турдом" призвал туристов не делать поспешных выводов, что интерес к Турции продолжит падать, а значит, недобор заставит отели снизить стоимость.

Ранее специалисты также говорили, что путешественникам не рекомендуется рассчитывать на низкие цены ближе к началу летнего сезона.

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