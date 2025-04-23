Баку и Исламабад обсудили развитие совместных проектов

Госдеятели Азербайджана и Пакистана обсудили экономические контакты двух стран в различных аспектах.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Стороны отметили положительную динамику развития двустороннего сотрудничества, а также взаимное доверие между Баку и Исламабадом.
Государственные деятели обсудили перспективы реализации совместных проектов, а также расширение экономических контактов между странами.
В ходе разговора также были затронуты темы взаимных инвестиций и укрепления торговых связей.