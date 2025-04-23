Вестник Кавказа

Баку и Исламабад обсудили развитие совместных проектов

Баку и Исламабад обсудили развитие совместных проектов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдеятели Азербайджана и Пакистана обсудили экономические контакты двух стран в различных аспектах.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. 

Стороны отметили положительную динамику развития двустороннего сотрудничества, а также взаимное доверие между Баку и Исламабадом. 

Государственные деятели обсудили перспективы реализации совместных проектов, а также расширение экономических контактов между странами. 

В ходе разговора также были затронуты темы взаимных инвестиций и укрепления торговых связей.

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