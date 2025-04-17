Вестник Кавказа

Азербайджан будет строить лунную станцию с Россией и Китаем

Полнолуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан намерен участвовать в создании Международной научной станции на Луне совместно с учеными России и Китая в составе 13 стран, подключившихся к их инициативе по исследованию космоса.

Инициативу России и Китая по созданию Международной научной лунной станции поддержали 13 стран, в том числе трех стран-участников БРИКС, сообщил на встрече глав космических агентств стран БРИКС генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов.

"Наша общая с Китаем инициатива активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран - Беларусь, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Боливия, в том числе коллеги из БРИКС Египет, Эфиопия и ЮАР"

- Дмитрий Баканов

Безусловным стимулом для участия в прорывном проекте стало то, что Россия давно и успешно работает в области изучения дальнего космоса, в частности в области изучения Венеры, отечественную технологию посадки на которую пока не повторил никто в мире, отметил Баканов, передает Sputnik Азербайджан.

Также у России, как и у Китая, Индии и ОАЭ, есть опыт освоения Луны и Марса, в частности посадки на них спускаемых космических аппаратов, а следовательно, их технологические достижения в области изучения дальнего космоса могут стать базой для международных программ БРИКС, отметил глава Роскосмоса.

Участие в проекте других стран позволит им реализовывать свои космические исследования намного эффективнее и оптимальнее для их бюджетов, к тому же число таких программ будет расти с ростом числа их участников, выразил надежду Дмитрий Баканов.

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