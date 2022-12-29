Азербайджан отправит в космос новое поколение спутников

В скором времени государственное космическое агентство Азербайджана "Азеркосмос", первый спутниковый оператор в Кавказском регионе, отправит в космос новое поколение спутниковых систем с расширенными возможностями.

Азербайджанское государственное космическое агентство "Азеркосмос" готовится в скором времени вывести на космическую околоземную орбиту новые спутниковые системы, поведал на конференции по космическим технологиям, проходящей в Баку, временно исполняющий обязанности председателя правления компании Дунай Бедирханов.

"Эти спутниковые системы нового поколения будут обладать расширенными возможностями в области высокоточного наблюдения Земли, телекоммуникационных услуг нового поколения и региональной связности"

- Дунай Бедирханов

Добиться значимого прогресса в космосе сейчас в одиночку невозможно, в связи с чем агентство рассматривает перспективы новых международных миссий, в том числе совместных инициатив с партнерами в Турции и другими странами, передает Trend.

В целом успех будет зависеть от общего видения и совместных усилий сторон: диалог превращается в действия, и в ходе формирования таких партнерств ими создается будущее космической отрасли, добавил глава агентства.