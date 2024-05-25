Власти Казахстана и Омана намерены сотрудничать в сельском хозяйстве и туризме

Казахстан и Оман готовы наращивать инвестиции в совместные проекты в сфере сельского хозяйства и туризма, эти вопросы в ходе рабочей поездки обсудила в Омане казахстанская делегация.

Официальная делегация во главе с председателем Комитета по инвестициям Казахстана Габидуллой Оспанкуловым посетила с рабочей поездкой Султанат Оман, сообщил в своем официальном Telegram-канале акимат Магистауской области.

"В ходе поездки казахстанская делегация встретилась с министром финансов Султаната Оман. На встрече был представлен инвестиционный потенциал Мангистауской области и возможности экономического развития региона"

- акимат Мангистауской области

Также в ходе встреч стороны обсудили совместные инвестиционные проекты в сферах сельского хозяйства, переработки шерсти, туризма, а также рассмотрели пути укрепления инвестиционного партнерства и расширения торгово-экономического сотрудничества.

Также члены казахстанской делегации ознакомились с опытом работы ведущих компаний Омана и представили оманским инвесторам ряд перспективных проектов.