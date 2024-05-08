Казахстан и Оман свяжет прямой рейс

Летом самолеты свяжут Казахстан и Оман. Прямой рейс анонсировал оманский перевозчик.

Авиакомпания Salam Air в июне возобновит перевозку между Маскатом и Алматы, сообщили в Минтрансе Казахстана.

Первый рейс запланирован на 18 июня. Летать самолеты будут дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути составит 4 часа 20 минут. На маршрут поставлены Airbus А320/А321 вместимостью 180-230 пассажиров.

В настоящее время на данном направлении прямых рейсов нет.

"Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами"

– Минтранс Казахстана