Армения планирует наладить прямые авиарейсы в Оман

В Ереване прошли переговоры о двустороннем соглашении с властями Омана об организации прямых авиаперелетов – Армения делает ставку на поток туристов в эту страну, обладающую серьезным потенциалом в данной сфере.

В Ереване прошла встреча заместителя министра территориального управления и инфраструктур Армении Армена Симоняна с делегацией управления гражданской авиации Омана во главе с директором воздушного транспорта Салимом Хамедом аль-Хусейном, сообщает пресс-служба министерства.

Для Армении важно развитие сотрудничества с Оманом, в частности, в таких сферах, как туризм и авиация, поскольку страна обладает значительным туристическим потенциалом, отметил на встрече Симонян, передает Sputnik Армения.

В свою очередь Салим Хамед аль-Хусейн подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества в авиационной сфере.

Также темой беседы стали детали двустороннего соглашения, которое авиавласти двух стран намерены подписать в скором будущем.