Азербайджан и Оман выводят отношения на новый уровень

Главы МИД Азербайджана и Омана провели встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Развитию двусторонних отношений поспособствует открытие в Омане посольства Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

Встреча прошла в Узбекистане в рамках рабочего визита Байрамова.

Министры обсудили текущий уровень двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества Азербайджана и Омана в различных сферах, в том числе в экономике, торговле, энергетике, здравоохранении, туризме.

"Было отмечено, что продолжение политических консультаций между двумя странами и осуществление взаимных визитов на высоком уровне имеет важное значение для дальнейшего развития отношений, и подчеркнуто, что решение об учреждении нашего посольства в Омане придаст дополнительный импульс отношениям"

– МИД Азербайджана

Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством в рамках международных организаций, в частности ООН, ОИС, Движения неприсоединения. Было отмечено, что предстоящая Конференция COP29 в Азербайджане откроет дополнительные возможности для сотрудничества двух стран.