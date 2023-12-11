В Баку состоялось первое мероприятие СОР29

В столице Азербайджана прошла первая встреча с прессой, которая была посвящена проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

В Баку прошла первая пресс-конференция посвященная проведению СОР29 в республике. Министр экологии и президент

СОР29 Мухтар Бабаев сделал ряд заявлений, касающихся развития Азербайджана и подготовки к проведению конференции по изменениям климата.

Как сказал министр, проведение СОР29 в Баку стало признаком доверия мирового сообщества к политике республики и мерам, которые страна принимает для решения климатических проблем. Также он подчеркнул, что АР не намерена останавливаться и будет продолжать расширять сотрудничество с другими странами по вопросам изменения климата.

"В рамках председательства и проведения COP29 наша страна продемонстрирует постоянную активность в направлении укрепления глобальной солидарности в вопросах изменения климата"

– Мухтар Бабаев

Бабаев подчеркнул, что одной из мер по борьбе с изменениями климата является "зеленый переход" и сокращение выбросов метана.

По данным министра, республика планирует к 20230 году нарастить на 30% объекты возобновляемой энергии.

Кроме этого, в планах у властей сократить парниковые выбросы на 40% к 2050 году.

Бабаев отметил, что Азербайджан, как и весь мир сталкивается с климатическими изменениями. В частности, он привел в пример падение уровня воды в Каспийском море и появление пустынь.

Он также отметил, что республика играет важную роль между другими странами.

"Азербайджан играет роль моста между развитыми и развивающимися странами, и это очень важное достижение. В этом году главной темой COP29 являются финансы"

- Мухтар Бабаев

Также сообщается, что стали известны дата и время проведения конференции по климатическим изменениям СОР29.

Мероприятие состоится с 11 по 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе.