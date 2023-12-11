В Баку состоялось первое мероприятие СОР29

В Баку прошла первая пресс-конференция посвященная проведению СОР29 в республике. Министр экологии и президент
СОР29 Мухтар Бабаев сделал ряд заявлений, касающихся развития Азербайджана и подготовки к проведению конференции по изменениям климата.
Как сказал министр, проведение СОР29 в Баку стало признаком доверия мирового сообщества к политике республики и мерам, которые страна принимает для решения климатических проблем. Также он подчеркнул, что АР не намерена останавливаться и будет продолжать расширять сотрудничество с другими странами по вопросам изменения климата.
"В рамках председательства и проведения COP29 наша страна продемонстрирует постоянную активность в направлении укрепления глобальной солидарности в вопросах изменения климата"
– Мухтар Бабаев
Бабаев подчеркнул, что одной из мер по борьбе с изменениями климата является "зеленый переход" и сокращение выбросов метана.
По данным министра, республика планирует к 20230 году нарастить на 30% объекты возобновляемой энергии.
Кроме этого, в планах у властей сократить парниковые выбросы на 40% к 2050 году.
Бабаев отметил, что Азербайджан, как и весь мир сталкивается с климатическими изменениями. В частности, он привел в пример падение уровня воды в Каспийском море и появление пустынь.
Он также отметил, что республика играет важную роль между другими странами.
"Азербайджан играет роль моста между развитыми и развивающимися странами, и это очень важное достижение. В этом году главной темой COP29 являются финансы"
- Мухтар Бабаев
Также сообщается, что стали известны дата и время проведения конференции по климатическим изменениям СОР29.
Мероприятие состоится с 11 по 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе.