Вестник Кавказа

Москва и Пекин обсудили иранскую ядерную программу

Москва и Пекин обсудили иранскую ядерную программу
© Фото: пресс-служба МИД России
Сергей Лавров и Ван И обсудили ядерную программу Ирана и проблемы Корейского полуострова. Главы МИД России и Китая встретились на СМИД БРИКС в Бразилии.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И поговорили об иранской ядерной программе, пишет пресс-служба МИД КНР.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств России и Китая обменялись мнениями по ядерным проблемам Тегерана, а также затронули вопросы, связанные с Корейским полуостровом.

Помимо этого, министры иностранных дел двух стран провели стратегическое общение по вопросам укрепления сотрудничества в таких многосторонних форматах, как ШОС, ООН и G20.

Напомним, Лавров и Ван И провели переговоры на полях саммита руководителей министерств иностранных дел государств-членов БРИКС, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро.

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