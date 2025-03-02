Китай и Россия неизменно доверяют друг другу

Несмотря на изменения в мире Китай и Россия сохраняют взаимное доверие и поддержку, и как основателям БРИКС им предстоит укреплять сотрудничество развивающихся стран объединения, заявил глава МИД Китая Ван И.

Несмотря на мировые тенденции и изменения, затронувшие мировую экономику, взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил на встрече с российскими коллегой Сергеем Лавровым, которая прошла на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает сайт МИД КНР.

"В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией"

- Ван И

Россия и Китай – страны-основатели БРИКС, и это накладывает на них большую ответственность за развитие объединения: им предстоит укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, а также углублять единство и сотрудничество развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой, отметил глава китайского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Страны БРИКС своим единством и сотрудничеством демонстрируют все более важную стратегическую ценность, и важно поддерживать их развитие, внося больше "силы БРИКС" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления, отметил китайский дипломат.

Глава Российского МИД Сергей Лавров отметил, что представители властей РФ и КНР регулярно проводят официальные встречи и держат руку на пульсе взаимных отношений, что позволяет "быть в тонусе с происходящими переменами".

"Сейчас, когда Китай является одним из самых главных действующих лиц, которые реализуют перемены в мире, наверное, такие перемены необходимы"

- Сергей Лавров