Вестник Кавказа

Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района

Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района
© Фото: Trend
Во вторник новая группа бывших переселенцев прибыла в село Сарыджалы, которое находится в Агдамском районе. Ключи от новых частных домов получили 39 семей.

Сегодня очередная группа бывших переселенцев приехала в село Сарыджалы Агдамского района.

В общей сложности на родину вернулись 39 семей (169 человек). По прибытии в село им вручили ключи от только что построенных частных домов.

Церемония проходила с участием представителей спецпредставительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В данный момент в Карабахе и Восточном Зангезуре живут порядка 40 тыс человек. Это бывшие вынужденные переселенцы, лица, занимающиеся реализацией проектов, работающие в местных подразделениях отдельных госструктур, трудящиеся в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района
© Фото: Trend
Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района
© Фото: Trend
Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района
© Фото: Trend
Почти 40 семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в Сарыджалы Агдамского района
© Фото: Trend
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