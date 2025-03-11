Страны БРИКС призвали вывести израильские войска из Газы

В рамках встречи глав МИД стран БРИКС была затронута ситуация в Газе. Страны объединения призвали к прекращению боевых действий и выводу израильской армии из палестинского анклава.

Страны БРИКС призвали к решению палестинского кризиса путем диалога. В объединении выступили за прекращение боевых действий и вывод израильской армии из сектора Газа.

"Они (министры иностранных дел стран БРИКС - ред.) призвали стороны добросовестно вести дальнейшие переговоры, чтобы достичь постоянного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения всех заложников и задержанных, содержащихся в нарушение международного права, а также для облегчения и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи"

– декларация дипломатической встречи БРИКС

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС также осудили принудительное переселение палестинцев из анклава под любым предлогом.

Напомним, Израиль 18 марта возобновил боевые действия в анклаве после отказа ХАМАС от реализации американского сценария перемирия, предполагающего полное освобождение заложников. Войска ЦАХАЛ проводят операции по расширению буферной зоны.