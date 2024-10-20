Вестник Кавказа

Россия со странами БРИКС на 90% перешла на расчеты в нацвалютах - Лавров

Цифровой рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ рассказал о том, что Россия в торговле внутри БРИКС перешла на рубль и другие нацвалюты на 90%. Западные валюты используются все реже, и не только Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью бразильской газете O Globo о переходе на национальные валюты в рамках торговли внутри БРИКС.

"В БРИКС ведется работа над обеспечением бесперебойных расчетов. Мы можем говорить о неплохих результатах. Например, доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в расчетах России со странами БРИКС по итогам 2024 года"

– Сергей Лавров

Западные валюты все реже в расчетах применяют страны Глобального Юга и Востока, опасаясь возможных санкций и последствий для экономики.

"Неприемлемо, когда резервные валюты используются как оружие конкурентной борьбы, а платежные операции, даже по поставкам социально значимых товаров, блокируются под политическими предлогами"

– Сергей Лавров

Отметим, что платежная система BRICS Pay может быть запущена в 2025 году.

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