Вестник Кавказа

Иран согласился на встречу с евротройкой

Иран согласился на встречу с евротройкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана готовы провести встречу 2 мая в Риме с тремя европейскими странами - Францией, Великобританией и Германией, чтобы обсудить с их представителями ядерную программу страны, которую они одобрили в 2915 году.

Иран предложил провести встречу в Риме 2 мая с Францией, Британией и Германией для обсуждения ядерной программы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Иран предложил встречу с европейскими сторонами ядерной сделки 2015 года, вероятно, в Риме в эту пятницу, если переговоры с США возобновятся"

- агентство Рейтер

Пока европейские государства не ответили на это предложение иранских властей, хотя на минувшей неделе о своей готовности посетить эти страны в свете переговоров по иранской ядерной программе ранее сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Напомним, в минувшую субботу, 26 апреля, в столице Омана Маскате состоялся третий раунд переговоров Ирана и США, на которых стало ясно, что у сторон нет единой позиции по нескольким позициям. Главное разногласие – обогащение урана. Как отметил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, встреча проходила в "серьезной атмосфере", а президент США Дональд Трамп сегодня во время пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун заявил, что почти полностью уверен, что его администрация сможет заключить сделку с Тегераном.

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