Иран и США определили главные разногласия на переговорах

В субботу состоялся третий раунд переговоров Ирана и США, на которых стало ясно, что у сторон нет единой позиции по нескольким позициям. Главное разногласие – обогащение урана.

Иран и США имеют серьезные разногласия на переговорах по ядерной сделке: у сторон нет единой позиции о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Накануне Иран и США провели третий раунд переговоров в столице Омана, Маскате. Со слов официального представителя МИД ИРИ Багаи, встреча проходила в "серьезной атмосфере".

WSJ отмечает, что Иран настаивает на том, что использует ядерные технологии исключительно в мирных целях. В связи с этим он отстаивает право самостоятельно обогащать уран, который в будущем можно использовать как для выработки энергии, так и для гипотетического создания ядерного оружия.

Именно этот вопрос – главный повод для разногласий Тегерана и Вашингтона, однако есть и другие проблемы, подметило издание. В частности, США настаивают на том, чтобы достигнутые соглашения распространялись не только на ядерную, но и ракетную программу Ирана.

Напомним, что прошедших в субботу переговорах иранскую сторону представлялм глава МИД Аббас Аракчи, его заместители Маджида Тахт-Раванчи и Казема Гарибабади, а также специальная "группу экспертов по снятию санкций". Делегацию США вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон.

В них также принимал участие глава МИД Омана Бадр аль-Бусаид.