Иран и США проводят в Омане переговоры по ядерной сделке

В Маскате стартовала третья встреча Ирана и США по ядерной сделке. Переговоры проходят на высоком уровне при посредничестве Омана.

Третий раунд ирано-американских переговоров проходит в Омане сегодня.

Иранская делегация включает главу МИД Аббаса Аракчи, заместителей главы МИД Маджида Тахт-Раванчи и Казема Гарибабади, а также специальную "группу экспертов по снятию санкций".

В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Антон.

Сегодняшняя встреча, как и две предыдущие, проводится при посредничестве оманской стороны, в переговорах участвует глава МИД Омана Бадр аль-Бусаид. Первый раунд консультаций состоялся в Маскате, второй - в Риме.

Сегодня политические переговоры на высоком уровне предваряют технические консультации.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сделка продвигается очень хорошо, стороны контактируют на высшем уровне. Он выразил уверенность, что в Тегеране хотят заключить сделку, в Вашингтоне также предпочтут достигнуть соглашения и не прибегать к альтернативным вариантам.

"Это очень простая сделка, которая заключается в том, что они просто не могут иметь ядерное оружие"

– Дональд Трамп