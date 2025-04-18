Вестник Кавказа

Главы МИД Ирана и Омана провели встречу перед переговорами с США

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Маскате сегодня пройдет третий раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. До начала переговоров состоялась встреча глав МИД Ирана и Омана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в оманской столице этим утром встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди для "частных консультаций".

Встреча состоялась перед началом нового раунда переговоров Тегерана с Вашингтоном при участии оманской стороны.

Переговоры в Омане начнутся около 11.30 мск, следует из сообщения телевидения Ирана. Стороны продолжат обсуждать ядерную сделку.

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