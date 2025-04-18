Вестник Кавказа

Антон возглавит делегацию США на переговорах с Ираном – СМИ

Майкл Антон
© Фото: сайт Госдепа США
В США определились с тем, кто возглавит делегацию страны на ближайших переговорах с Ираном. Ее руководителем назначен представитель Госдепа Майкл Антон.

Директор по политическому планированию Госдепа Соединенных Штатов Майкл Антон будет возглавлять делегацию страны на переговорах с Ираном по ядерному соглашению, сообщают информированные источники.

Соответствующее решение приняла администрация американского президента, передает Politico.

Согласно информации, Антон возглавит группу примерно из десятка правительственных чиновников на предстоящих переговорах с Исламской Республикой.

Напомним, два раунда ирано-американских переговоров состоялись ранее в этом месяце. Первый прошел на территории Омана, а второй – в Италии. Третий раунд снова примет Оман. Встреча запланирована на 26 апреля.

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