Переговоры между Ираном и США пройдут в Женеве и Омане – СМИ

Ближайшие два раунда переговоров по иранскому атому между Вашингтоном и Тегераном пройдут в Женеве и Омане.

Дальнейшие два раунда консультаций между Ираном и США состоятся в Женеве и Омане, передают СМИ.

"Дальнейшие формальные переговоры пройдут ... в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане"

– Guardian

Как отмечает Guardian, следующий раунд переговоров должен пройти в Женеве на следующей неделе. Еще одна встреча спустя неделю запланирована в Омане.

Напомним, что второй раунд переговоров по иранской ядерной проблеме состоялся в субботу в Риме. Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, Вашингтон удовлетворен прогрессом, достигнутым в рамках консультаций.