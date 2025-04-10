Вестник Кавказа

США довольны прогрессом переговоров с Ираном - СМИ

США довольны прогрессом переговоров с Ираном - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме – Тегеран заверил переговорщиков об отсутствии планов создания оружия, взамен стране пообещали скорое снятие санкций.

Сторонам удалось добиться значительного прогресса на переговорах по иранской ядерной программе, прошедших накануне в столице Италии, пишет издание The Washington Post, цитируя высокопоставленного представителя администрации президента страны Дональда Трампа.

"Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях"

- The Washington Post

Переговорщикам удалось перейти к следующему этапу соглашения, которое гарантировало бы отсутствие намерений Ирана создать ядерное оружие, при этом сохраняя его право на развитие мирной ядерной энергии, следующим этапом сделки может стать полное снятие санкций со страны, передает РИА Новости.

Напомним, накануне об итогах второго раунда переговоров с американской делегацией по ядерной сделке, который проходил в Риме при посредничестве оманских дипломатов, рассказал министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи. Как отметил дипломат, на этой встрече сторонам удалось договориться о целях и принципах нового соглашения об иранской ядерной программе. Тегерану и Вашингтону удалось довольно далеко продвинуться в переговорах, установив взаимопонимание по важнейшим пунктам потенциальной ядерной сделки.

Важнейшим достижением для иранской стороны стало устранение из повестки дня американских требований по ракетной программе Ирана и иранской внешней политике на Ближнем Востоке. Аббас Аракчи обратил внимание, что переговоры велись только об иранской ядерной программе.

Уже 23 апреля, в ближайшую среду, в Омане соберутся технические эксперты для обсуждения деталей достигнутых договоренностей, добавил глава МИД Ирана.

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